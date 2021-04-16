Sözde kadın dernekleri HDP’li Tuma’nın tecavüzüne suspus

Yavuz Selim İstanbul

Kadın merkezli her iddiada ortalığı ayağa kaldıran sözde kadın dernekleri, kadın hakları aktivistleri ve malum medya; eski HDP’li milletvekili Tuma Çelik’in D.K. isimli kadına tecavüzle suçlandığı davada “delil yetersizliğinden” beraatine karar verilmesine çıtını bile çıkarmadı.

Maske arkasına saklandılar

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında, D.K. isimli kadına tecavüz ettiği iddia edildi.. D.K., Süryani Federasyonları Başkanı E.T.’nin Mardin Midyat’taki evinin salonunda HDP’li Tuma Çelik’in tecavüzüne uğradığını belirterek yargıya başvurdu. Tecavüz skandalının patlak vermesi üzerine hakkında dava açılan HDP’li Çelik, apar topar partisinden istifa ettirildi. Süreç, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasının önünün açılmasıyla devam etti. Kadın istismarı üzerinden Avrupa’dan fon üstüne fon alan sözde kadın dernekleri, HDP’li Çelik’in tecavüz rezaleti karşısında kafasını kuma gömdü. Kadın dernekleri, tecavüze uğrayan D.K.’yı yapayalnız bıraktı. TBMM’de HDP’lilerle birlikte “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı maske takan İyi Parti cenahı ile birlikte HDP’nin siyasi ikizi CHP, Tuma Çelik olayı karşısında üç maymunu oynadı, maske arkasına saklandı. Malum medya ise tecavüzü örtbas etme yoluna gitti. “Cinsel saldırı” suçlamasıyla Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Tuma Çelik hakkında tuhaf bir karara imza atıldı. Tecavüzle suçlanan HDP’li Çelik hakkında mahkeme, “delil yetersizliğinden” beraat kararı verdi. Kadının beyanının esas olması hükmünün geçerlilik kazanmadığı HDP’li Çelik davasıyla ilgili Akit’e konuşan Aile STK’ları temsilcileri, hem ikiyüzlülüğe hem de yargının tutumuna eleştiri yöneltti.

HDP’nin arka bahçeleri

Aile Mağdur Hakları Platformu Başkanı Mesut Arabul, Tuma Çelik davasında kadın haklarını savunduğunu iddia eden çevrelerin ikiyüzlülüğün dik alasını sergilediğini söyledi. Aile aktivisti Mesut Arabul, şunları dile getirdi: “Kadın derneklerinin bu konuya neden ses çıkarmadığını biz çok iyi biliyoruz. Malum kadın dernekleri, PKK’nın siyasi ayağı olan HDP’nin arka bahçesi haline dönüştü. İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı kanun, süresiz nafaka, kadınlar günü gibi her türlü eylemlerinde HDP ile işbirliği yaptılar. HDP’nin kurucularını kahraman ilan etti bu kadın dernekleri. Aynı kaptan beslenen insanların birbirine saldırmayacağının farkındayız. Kadının beyanının esas alındığı bir kanunun yürürlükte olduğu ülkemizde böyle bir kararın alınabilmesi ortada bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Adalet kime göre uygulanıyor? Yargı kime göre kırbaç kullanıyor? Sadece yuva yıkmada kullanılan ‘kadının beyanının esas olması’ hükmü, bu tür vakalarda neden görmezden geliniyor? HDP-CHP gibi siyasi oluşumlarda taciz, tecavüz, şiddet gibi vakaların hepsinin her türlüsünü gördük. Ama hepsi sümen altı edildi ve üzeri kapatıldı. İktidara ve topluma zarar vermeyi gaye edinen insanlar, kendi partilerine zarar verebilecek durumlarda bu yasaları ve kadına şiddet gerçeğini görmezden gelebiliyor. İkiyüzlülüğün dik alasıdır bu. Bizler bu ikiyüzlülüğün kalkması taraftarıyız.”

Kadının beyanı esas değil!

“Eğer Tuma Çelik suçluysa, hemen cezaevine atılmalıdır” diyen Mesut Arabul, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğer suç yok ise ve dava sadece kadının beyanına dayandığı için bu ceza verilmediyse, tüm mağdurların aynı şekilde bu uygulamadan faydalanmasını istiyoruz. HDP’lilere gelince, “kadının beyanı esas değil” ama başka davalarda mağdur babalara karşı “kadının beyanı esas” olacak. Böyle bir şey olamaz. Ya Tuma Çelik cezaevine girmeli, ya da kadının beyanıyla ceza alan her bir vatandaşımız aklanıp, cezaevlerinden çıkarılmalı ve tüm hakları kendilerine iade edilmelidir.”

Fon korkusu

Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık, sözde kadın hakları savunucularının fon korkusu sebebiyle Tuma Çelik olayına suskun kaldığını vurguladı. Işık, şunları ifade etti: “Kadın dernekleri yıllardır aileyi hedef aldığı için mağdur kadınlara karşı hep sessiz kalmışlardır. Bu davada da aynısı olmuştur. Mağdur olduğunu, tecavüze uğradığını söyleyen kadın, sözde kadın dernekleri tarafından yalnız bırakılmıştır. Gerçekte mağdur olan her kadın gibi o da kadın derneklerinin ilgi alanına girmemiştir. Genç yaşta evlenip eşi cezaevine atılan mağdur kadınlar hakkında da bir tane bile kadın derneği konuşmuyor. Sözde kadın hakları savunucuları ve derneklerinin tek çalışma alanı kadını kullanarak aileyi yok etmek ve toplum yapısını bozmak. HDP ile bile aynı safta yer alabiliyorlar, aynı davada birleşebiliyorlar, aynı şekilde suskun kalabiliyorlar. Yurtdışından aldıkları fonlar kesilmesin diye tek kelime ses çıkaramıyorlar. Konuşurlarsa fonlarının kesileceğini çok iyi biliyorlar. Derdi kadın değil fon ve aile yıkmak olan bu fesat oluşumların şerrinden Allah milletimizi ve devletimizi korusun.”