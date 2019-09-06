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Sözde kadın derneği Mor Çatı acılı annelere kör ve sağır!

Süresiz Nafaka, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda sözde kadın savunuculuğu yapan Mor Çatı Derneği'nin, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan Diyarbakır'daki gözü yaşlı anneler için sessizliği sürüyor. Yeniakit.com.tr'nin telefonla ulaştığı Mor Çatı'daki yetkili, "Bu eyleme ilişkin bir açıklama yapmak istemiyoruz. Oradaki ailelere destek olmak gibi bir programımız da yok." dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:17
Sözde kadın derneği Mor Çatı acılı annelere kör ve sağır!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Oğlu PKK terör örgütü tarafından kaçırılan Hazire annenin başlattığı eylemde evladını arayan ailelerin sayısı 11'e yükseldi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam eden gözü yaşlı anneler, çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isterken sözde kadın dernekleri ile siyasi partilerin kadın kollarının sessizliği sürüyor.

Mor Çatı: Eylemle ilgili bir destek planımız yok

Yeniakit.com.tr'nin telefonla ulaştığı Mor Çatı Derneği'ndeki yetkili, Diyarbakır'daki ailelere ilişkin bir destek ya da ziyaret programlarının olmadığını belirtirken annelerin eylemine ilişkin açıklama yapmaktan da kaçındı. Süresiz Nafaka, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İstanbul Sözleşmesi gibi konularda sözde kadın savunuculuğu yapan Mor Çatı'nın, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan Diyarbakır'daki gözü yaşlı anneler için sessiz kalması kamuoyunda tepkilere sebep oldu.

HDP'nin işbirlikçisi CHP'nin Kadın Kolları Başkanı da sessiz

Öte yandan HDP ile işbirliği yaparak birçok büyükşehir belediyesini kazanan CHP'nin kadın kolları da acılı annelerin eylemine karşı sessizliğini koruyor. Yeniakit.com.tr'nin telefonla ulaştığı CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse'nin asistanı da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

'Acılı anneleri yıldırmak istiyorlar'

Diyarbakır'daki acılı anneleri ziyaret eden Vatan Partisi Öncü Kadın Kolları Kolları Başkanı Meltem Ayvalı, kadın derneklerine seslenerek onları acılı annelere destek olmaya çağırmıştı. Ziyaret esnasında HDP'lilerin saldırısına uğrayan Başkan Ayvalı, "HDP Milletvekili Remziye Tosun başta olmak üzere binadan çıkarak provokasyon yapan HDP'li yöneticilerin amacı Türkiye'nin bu annelerin eylemine destek vermesini engellemekti. Annelerin orada yalnız kalarak yılmasını ve bir süre sonra da umutlarını kaybederek orayı terk etmesini istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün eyleme katılan aile sayısı 11'e yükselirken HDP'li yöneticiler emniyet güçleri ile görüşerek evlatlarını arayan annelerin bina önünden uzaklaştırılmasını istedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:17
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Mor Çatı
  4. hdp diyarbakır il başkanlığı

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  • Ahlaksızlaştırma sapıklaştırma derneği miAhlaksızlaştırma sapıklaştırma derneği mi20 dk önce
    Deccaliyetin özelliği yalanla kandırmak. Bunun gibiler insanları kadınları doğayı koruma diyerek ifsat çalışması yaptılar.
  • ALLAH SIHATİMAN HUZUR İHLASLIİMAN NASİPETSİN AMİN ALLAH SIHATİMAN HUZUR İHLASLIİMAN NASİPETSİN AMİN 21 dk önce
    HACERE ANA VE ONUN GİBİ ANALARHDPYE KEPENK KAPATIRDINIZ ALLAH NEMURADINIZ VARSA VERSİN AMİN

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