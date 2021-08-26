Sözde insan hakları örgütüne suçlama: İsrail yanlısı hareket ediyor

Human Rights Watch Örgütü (Human Rights Watch-HRW), raporlarında İsrail yanlısı dil kullanmakla suçlanıyor.

HRW'nin Mayıs ayında İsrail ve Filistin arasına yaşanan savaşa dair hazırladığı raporda iki tarafı suçta eşitleyici dil kullanması ve İsrail uçaklarının Gazze'de vurduğu sivil alanları kanıtsız biçimde Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) askeri tesisleri olarak sunması dikkat çekti.

Bunun yanı sıra HRW'nin hazırladığı raporda İsrail'in ve ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına dair tezi olan "İsrail'in kendini savunduğu" iddialarının yer alması da büyük tepki çekti.

HRW'nin geçmiş yıllardaki raporlarında İsrail'i daha çok eleştiren bir dil kullanırken, son yıllarda geçirdiği dönüşüm, ABD ve İsrail'in HRW'ye baskı uyguladığı, hatta İsrail lobisinin HRW'ye sızdığı iddialarına neden oldu.

HRW'nin ilişkili olduğu Birleşmiş Milletler'in, İsrail'e yaptırım uygulamama politikasının da, İsrail'i aklama rolü gördüğü de suçlamalar arasında yer alıyor.

HRW'nin yeni raporunda İsrail hava saldırıları sonrası Gazzelilerin çektiği sıkıntılar, yerle bir olan altyapılarına dair problemler yer almadığı gibi Gazzeliler için herhangi bir yardım çağrısı da bulunmuyor.

Kaynak: Mepa News