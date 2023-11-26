Sözde hümanist takılan çalgı çengi takımı! Gazze’deki katliama körler destekleyene düşmanlar

Gezi’de üç beş ağacı bahane ederek ülkeyi yakıp yıkmaya çalışan ve sözde hümanist takılan çalgı çengi takımı sıra katil İsrail’in Gazze’deki soykırımına gelince ya başını kuma gömüyor ya da Filistinlileri destekleyenlere küfür ediyor. Gazze’de yaşanan Siyonist soykırımın üzerinden elli gün geçmesine rağmen kılını kıpırdatmayan sözde sanatçı güruhu ‘neden susuyorsunuz?’ diyenlere ise sinkaflı küfürler ederek nefret kusuyor.

CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalakadan sanatçı olmaz dediği oyuncuların ikiyüzlü tavrını gazetemize değerlendiren Gazeteci Yazar Fahri Sarrafoğlu, şunları dile getirdi: “Bir yerde zulüm varsa sanatçıların, kanaat önderlerinin bayrak tutması gerekiyor. Sanatçılar toplumun içerisinden çıkar. Toplum onları sanatçı der, kabul eder, bağrına basar. Sanatçı da toplumla birlikte büyür, gelişir ve hiçbir zaman geldiği yeri unutmaz sanatçılar. Bu çok önemlidir. İşte bizim geldiğimiz yer baktığımız zaman sanatçı olarak yaşadığımız yer toplumumuzdur.

DÜNYADAN SORUMLUYUZ

Bizim Türk toplumumuz nasıldır? Ya da İslamiyet ne yapar? Mazlumun yanındadır. Sadece Gazze’ye değil sadece Filistinlilere değil. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa din dil ırk ayrımı yapmaksızın Müslümanlar oraya koşar. Fatih Camii’ndeki bir resim var mahfilindeki resim şöyledir. Dünya silüeti haritası vardır. Mekke, Medine, Kudüs vardır. Ve Topkapı Sarayı’nın kubbesi vardır. Oradaki mesaj şudur. Ey İstanbul’daki padişah. Sen Sadece Türklerin değil Mekke, Medine, Kudüs ve tüm dünyadaki mazlumlar için koruyucusun. Yani Müslüman dünyanın gidişatından sorumludur der. Biz de aynı şekilde sanatçılarımız olarak halkın içerisinde yetişen halkın duygularını ne yapacak? kayıtsız kalamaz. Dolayısıyla tüm sanatçı kardeşlerimizin çünkü ortada bir şu veya bu diye ayrım yok. Biz zalimlik var, Bir zulüm var. Zulüm varsa da hep beraber o zulme karşı ne yapmamız lazım? Birlik olmamız lazım. En önde de bunun sanatçıların, kanaat önderlerinin bayrak tutması gerekiyor.”