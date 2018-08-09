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Sözde hesap uzmanı Kemal'den 'ekonomi’ paylaşımı

Her fırsatta hesap uzmanı olduğunu söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:21
Sözde hesap uzmanı Kemal'den 'ekonomi’ paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bugün yaşadığı kriz, salt bir ekonomik kriz değildir. Teşhisi doğru koyalım, yaşanan kriz bir siyasi krizdir. O nedenle diyoruz, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından son ekonomik gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

KOLTUK SEVDALISI KEMAL'İN TEK ADAM PAYLAŞIMI

"Hukuk devleti ve demokrasiden vazgeçmeyin, tek adam rejimi Türkiye'yi felakete götürür." dediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, demokrasinin, yönetimde ortak aklı egemen kılmanın yolu olduğunu belirtti.

Ortak akıl üretmekten yoksunluğun, "Akıl akıldan üstündür." atasözünün reddi anlamına geleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yabancı paralar karşısında Türk Lirası pula dönüyorsa, bunun sebebi tek adam rejimidir. Çünkü Merkez Bankasına müdahale eden o. Döviz geliri olmayanlara dövizle borçlanmanın yolunu açan o. Ekonomiyi uluslararası tefecilere teslim eden o. Yandaş müteahhitlere dövizle Hazine garantisi veren o. Türkiye'nin bugün yaşadığı kriz, salt bir ekonomik kriz değildir. Teşhisi doğru koyalım, yaşanan kriz bir siyasi krizdir. O nedenle diyoruz, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 17:21
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • hercaihercai1 sa önce
    Faiz de ekliyormu hesaplarina.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu1 sa önce
    SEN PARTİNDE ORTAK AKLI BİR KERE HAKİM KIL SORA KONUŞURSUN
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