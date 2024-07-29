Sözde hayvanseverler yasaya niye karşı? AK Partili Yıldırım belgeleriyle ifşa etti

Muhalefet tasarının yasalaşmaması için elinden geleni ardına koymadan toplumun sesine kulak tıkamayı sürdürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım toplum yararına olacak bir kanuna neden itiraz edildiğini anlattı.

Yıldırım MASAK'ın araştırma raporunu aktardığı konuşmasında "mama lobisine" dikkat çekti:

"2019'da MASAK'ın yapmış olduğu araştırmada 2019 yılıyla 2024 yılı arasında hayvan dernekleriyle ilgili yüzde 67 oranında dernek sayılarının arttığı ve aynı şekilde 7 bin 254 gerçek kişi ve bin 516 firma tespit edildi. Ve bunlar arasında yaklaşık 42 milyar TL alışverişin ve ticari hacmin oluştuğu tespit edildi."