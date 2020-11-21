Sözde hak savunucuları zulüm binasına kör

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 446. günü geride bıraktı. Bebek katili, çocuk hırsızı PKK terör örgütüne karşı Kürt annelerin ‘Yeter artık’ diyerek başlattığı sivil direnişe yeni aileler katılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari’den gelerek Diyarbakır’da HDP önündeki oturma eylemine katılan acılı anne Rukeyda Adıyaman’ın 4 yıl önce 9 yaşındaki oğlu Hamza’nın kaçırılması, HDP’nin tehdit, şantaj ve hakaretlerle acılı aileleri oturma eyleminden vazgeçirmeye çalışması HDP/PKK zulmünü tekrar gözler önüne serdi.

“PKK bizi taradığında mı konuşacaklar”

HDP’liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK’ya teslim edilen oğlu Mustafa için bir yılı aşkın süredir evlat nöbetini sürdüren acılı anne Ayşegül Biçer, PKK zulmüne sessiz kalan sözde kadın hakları ile sözde çocuk hakları savunucularına tepki göstererek, “Terör örgütü PKK bebek katili, çocuk hırsızıdır. İlkokul çağındaki çocuklarımızı kaçırıp ellerine silah verdiler. Onları istediğimizde de bizi tehdit ettiler, hakaret ettiler. Yeni gelen bir annemiz var. Çocuğunu 9 yaşındayken kaçırmışlar. PKK ve onun işbirlikçisi HDP Kürtlere her türlü zulmü yapıyor. Biz bir yılı aşkın süredir, yaz-kış demeden zulüm binasının önünde evlatlarımızı almak için feryat ediyoruz. HDP yeri geldi bizi tehdit etti, yeri geldi ağır hakaretler etti. Benim evime çarpı işareti koyup, evimin camından içeriye ölüm tehditleri yazan kağıtlar attılar. Zorla dağa götürdükleri oğlumu, zorla kamera karşısına çıkararak, dağa isteğiyle katıldığını söylettiler. PKK, HDP annelere yönelik zulmünü sürdürürken sözde kadın hakları savunucuları çıkıp tek bir açıklama yapmadı. PKK 9 yaşındaki çocuğu dağa kaçırmış, sözde çocuk hakları savunucuları kafasını kuma gömmüş. Ne zaman PKK’ya ses çıkaracaklar, gelip bizi taradığında mı?” ifadelerini kullandı.

“Gelin bu zulme hep beraber ‘dur’ diyelim”

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka ise, “Yıllardır görmediğim, hasretini çektiğim oğluma kavuşmak için Diyarbakır annelerinin HDP önünde başlattığı oturma eylemine katıldım. Buraya geldiğimde HDP zulmünü tekrar gördüm. Buraya gelen HDP’liler hem anneleri kışkırtıyor, hem de ağır hakaretler ediyor. Bizim tek bir derdimiz var. O da yıllardır görmediğimiz evlatlarımıza kavuşmak. Bugün bizim acımıza sessiz kalanların yarın bizim durumumuza düşmeyeceği ne malum? Gelin hep beraber HDP’nin, PKK’nın bu zulmüne ‘dur’ diyelim! PKK artık hiçbir annenin gözyaşı sebebi olmasın. Annelerin eylemi sayesinde 20 aile evladına kavuştu. Onlarca terörist teslim oldu. Bu demek oluyor ki hepimiz çocuklarımıza kavuşabiliriz” şeklinde konuştu.