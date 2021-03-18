Sözde gazeteci terör sevici HDP'ye sahip çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, terör sevici HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi.

Bu karara karşı çıkan sözde gazeteci Merdan Yanardağ AK Parti'ye saldırdı. Terör sevici HDP'nin kapatılması için açılan dava ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini anti demokratik olark nitelendirdi.

Gergerlioğlu kamudaki görevinden neden ihraç edildi?

PKK terör örgütü 9 Ekim 2016 tarihinde Hakkari'de alçak bir saldırı düzenledi. Gergerlioğlu o dönemde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları doktoruydu. Hakkari saldırısında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Mesajında, "Bu fotoğrafa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı..!, Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden.!, Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirisi yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza..!" ifadelerini kullandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı bu paylaşımı suç delili olarak gösterdi. Çünkü Gergerlioğlu buradaki fotoğrafta bulunan PKK terör örgütünün paçavrasını meşrulaştırmıştı. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin açtığı soruşturma kapsamında valilik tarafından kamu görevinden açığa alındı.