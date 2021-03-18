  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sözde gazeteci terör sevici HDP'ye sahip çıktı
Gündem

Sözde gazeteci terör sevici HDP'ye sahip çıktı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen TELE1'de sözde gazeteci Merdan Yanardağ, terör sevici HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararı anti demokratik olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 02:03:00 - 2021-03-18 02:08:53

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, terör sevici HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi.

Bu karara karşı çıkan sözde gazeteci Merdan Yanardağ AK Parti'ye saldırdı. Terör sevici HDP'nin kapatılması için açılan dava ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini anti demokratik olark nitelendirdi.

Gergerlioğlu kamudaki görevinden neden ihraç edildi?

PKK terör örgütü 9 Ekim 2016 tarihinde Hakkari'de alçak bir saldırı düzenledi. Gergerlioğlu o dönemde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları doktoruydu. Hakkari saldırısında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Mesajında, "Bu fotoğrafa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı..!, Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden.!, Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirisi yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza..!" ifadelerini kullandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı bu paylaşımı suç delili olarak gösterdi. Çünkü Gergerlioğlu buradaki fotoğrafta bulunan PKK terör örgütünün paçavrasını meşrulaştırmıştı. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin açtığı soruşturma kapsamında valilik tarafından kamu görevinden açığa alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM'yi terk etmeyen Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı
Yeni Akit Gazetesi

TBMM'yi terk etmeyen Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı

Yargı kararının TBMM'de okunmasıyla birlikte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği resmen düştü...
Devlete kafa tutmaya kalktı... HDPKK'lı Fatma Kurtulan'dan skandal
Siyaset

Devlete kafa tutmaya kalktı... HDPKK'lı Fatma Kurtulan'dan skandal "Afrin" savunması

Terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP'nin Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve su..
İstanbul Havalimanından Avrupa'ya tokat!
Ekonomi

İstanbul Havalimanından Avrupa'ya tokat!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından hazırlanan 2-16 Mart'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı 465 uçuş/gün ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay