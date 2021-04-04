  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu
Gündem

Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu

Hükümete gözdağı vermek için hazırlanan sözde bildiriye imza atan 103 emekli amiralden biri olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, "Suriye'nin kuzeyinde laik PYD olsun daha iyi." diyerek tepki çeken açıklamaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 02:47:00 - 2021-04-04 02:51:45

103 emekli amiral tarafından "Kanal İstanbul'u yapmayın, Atatürkçü eğitimden ödün vermeyin." şeklinde yapılan sözde bildiriye imza atan isimlerden biri olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi savunmuştu.

Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullandı.

Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki: Siz kimsiniz?
Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki: Siz kimsiniz?

Gündem

Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki: Siz kimsiniz?

Bildiri yayınlayan emekli amirallere Bakan Soylu'dan tepki
Bildiri yayınlayan emekli amirallere Bakan Soylu'dan tepki

Gündem

Bildiri yayınlayan emekli amirallere Bakan Soylu'dan tepki

Emekli amirallerin bildirisi tepki çekti
Emekli amirallerin bildirisi tepki çekti

Gündem

Emekli amirallerin bildirisi tepki çekti

Emekli amirallerin bildirisi tepki çekti
Emekli amirallerin bildirisi tepki çekti

Gündem

Emekli amirallerin bildirisi tepki çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Takma dişler tarih mi oluyor? Duyurdular: Yolunu bulduk
Sağlık

Takma dişler tarih mi oluyor? Duyurdular: Yolunu bulduk

Japon bilim insanları, USAG-1 geninin etkisini engelleyerek dişleri yeniden çıkarmanın bir yolunu bulduklarını ileri sürdü.

Şaşırtmadı! Nihat Doğan ile HDP'li Gergerlioğlu şovda buluştu
Gündem

Şaşırtmadı! Nihat Doğan ile HDP'li Gergerlioğlu şovda buluştu

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma şovuna Nihat Doğan adlı şarkıcıdan destek geldi. FETÖ desteklerini inkar etmeyen iki ism..
Türkiye yapınca 'özgürlüğe darbe' demişlerdi! Almanya'dan dikkat çeken adım
Dünya

Türkiye yapınca 'özgürlüğe darbe' demişlerdi! Almanya'dan dikkat çeken adım

Sosyal medyada artan nefret söylemi suçuyla mücadele kapsamında harekete geçen Türkiye, sosyal medyada düzenle yasasıyla ilgili çalışmalar b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay