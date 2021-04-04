Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu

103 emekli amiral tarafından "Kanal İstanbul'u yapmayın, Atatürkçü eğitimden ödün vermeyin." şeklinde yapılan sözde bildiriye imza atan isimlerden biri olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi savunmuştu.

Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullandı.