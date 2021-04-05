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Gündem Sözde bildiri sallantılı ittifakı sarsıyor
Gündem

Sözde bildiri sallantılı ittifakı sarsıyor

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin başını çektiği ittifakın arasına bu sefer emekli amirallerin sözde bildirisi girdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 05:33:00 -
Sözde bildiri sallantılı ittifakı sarsıyor

CHP'li Barış Yarkadaş sallantılı ittifakı yıkacak sözler sarf etti. CHP, İYİ Parti ve terör sevici HDP'nin başını çektiği ittifak emekli amirallerin sözde bildirisiyle iyice çatırdıyor. İYİ Partili Buğra Kavuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli ya da muvazzaf güvenlik bürokrasisinin, siyasi görüşler üzerinden taraf olması ülke için en büyük tehlikedir! Siyaset, siyasetçi tarafından yapılır. Demokrasiye tehdit; kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın kabul edilemez. Ülkenin gerçek gündemi yoksulluktur." dedi.

Yarkadaş konuyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "İYİ PARTİ... Dostlarımı kırmak istemiyorum... Zaten söyleyecek çok şey yok. Bu nasıl bir bakış açısıdır? Anayasal hakkı kullanmayı suç olarak görüyor İYİ PARTİ..." dedi.

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