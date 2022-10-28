Sözde başörtülü provokatör genç kız neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir ayar yedi ki...

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, yapılan sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Sade Vatandaş 2 isimli YouTube kanalına konuşan bir vatandaş, mikrofonu tutan provokatörü yerle yeksan etti. Genç kız ağzını bile açamadı.

Kamerayla kendisini çeken bir kişi ve eline mikrofon alarak sürekli hükümet karşıtı kara propaganda yapan muhalif genç kız, muhalefeti kötüleyen hükümeti öven vatandaşlarla tartışmaya girip insanları provoke etmesiyle tanınıyordu.

Sahte ve manipülatif başlıklar kullanıyor

Sade Vatandaş 2 adlı YouTube kanalında muhalefetin propagandasını yapan art niyetli genç kız, yapılan röportajı yansıtmayan tuhaf başlıklarla paylaşım yaparak sosyal medyada kötümser algı operasyonuna girişiyor ve böylece daha geniş izleyici kitlesine ulaşmaya çalışıyordu.

Son olarak Ümraniye'de yaptığı sözde bir röportajında bilgili bir vatandaşın Türkiye'nin dünü ve bugününü kıyasladığı muazzam konuşmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tek bir anti tez bile üretemedi.

İşte o entellektüel vatandaşın hakikatleri bir kuyumcu hassasiyetinde açıkladığı röportaj;

Ekonomiden memnun muyuz?, geçinebiliyor muyuz?

"Demek ki ekonomi çalışıyor"

"Şimdi ekonomi deyince geniş perspektiften bakmak gerekiyor. Bu memleket 250 milyar dolar ihracat yapıyor değil mi? Nasıl yapıyor ihracatı? Fabrikaları çalışmazsa bu 250 milyar dolar ihracat yapılabilir mi? Demek ki ekonomi çalışıyor.

850 milyar dolar gayrisafi millî hasıla var bu ülkede. Bu dünyanın 17. büyük ekonomisi. Bu dünyada bir cennet arıyoruz. Bu dünyada bir cennet yok. Hayat bir mücadeledir. Tam bir rahatlık, böyle bir şey yok.

"Avrupa batıyor, Türkiye yükseliyor"

Sonuç olarak şuraya gelmek istiyorum. Avrupa'da üretilip de Türkiye'de üretilmeyen ne var? Bana bir söyleyin ne var?

Tekstil sanayii Avrupa'nın önünde, seramik sanayii Avrupa'nın önünde, çimento sanayii Avrupa'nın önünde, tarım Avrupa'nın önünde, Türk Hava Yolları Avrupa'nın önünde. Aynı şekilde demir çelik sektörü yakalamış durumda. Hızlı trenler hemen hemen yakalamış durumda. Neyi aşağı?

İnsanların kafasında bir sembol oluşmuş Avrupa üstün biz aşağıyız. Böyle bir şey yok artık. Tam tersine Avrupa batıyor, Türkiye yükseliyor. Büyüme yüzde 5'ler civarında. Avrupa'da bu 1.5 - 2 civarında. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum.

Yani bu dünyanın 17. büyük ekonomisi. Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi. 'Battık, kaldık' Böyle bir şey yok. Buyur hayat burada. Lokantalar ağzına kadar dolu. Kafeler ağzına kadar dolu. Hayat bütün ihtişamıyla devam ediyor. Bunlar tamamen bir propagandadır.

Ben burada yılların esnafıyım. Hayatın kendisini görüyorum. En önemli olay şu çarşıdır. Akşama kadar dolu.

Stratejistler gibi politikayı yorumladı, üslubuyla kendisine hayran bıraktı

Bak Türkiye'nin bir kolu Bakü'de bir kolu Libya'da. Aynı zamanda İnsansız savaş uçaklarını yapmış, aynı zamanda sondaj gemilerini yapmış durumda. Nereden refah getireceksin? Enerjiyi elde edeceksin değil mi? Bak ambargoya katılmadı. Batı kaybetti. Türkiye kazandı.

"Tanrı Dağları'ndan Viyana'ya yürümüş bir milletiz"

Biraz geniş bakalım lütfen. Yani şu Batı'nın karşısındaki ezikliği bırakalım. Ağrımıza gidiyor. Biz Tanrı Dağları'ndan Viyana'ya yürümüş bir milletiz. Evet Taklamakan çöllerini geçtik. Pamir yaylalarını geçtik. Orta Asya bozkırlarını geçtik. Maveraünnehir'i geçtik. Kafkasya'yı geçtik. Anadolu'yu geçtik. Orta Doğu'yu geçtik. Balkanlar'ı geçtik. Viyana'yı yürüdük. Destanlar yazdık. Ordularla Preveze'ye gittik. Aslolan vatandır."

Bence konu bu kadar romantik değil.

"Ben realiteyi söylüyorum."

Hayır siz çok romantik yaklaşıyorsunuz.

"Çalışacak herkes. Yağma yok."

Bir soru sormak istiyorum. Bu bahsettiğiniz eğer gerçekse neden şu anda dolar 19 liraya yaklaşmış durumda?

"Bir dakika Japonya'da dolar 137 yen."

"Biz Japonya ile bir miyiz?

"Evet çalışırsan olursun. Adamlar senden fazla çalışıyor. Çalış niye çalışmıyorsun.

Neden sürekli devleti suçluyorsun. Sonuç olarak Japonlar çalışıyor. Almanlar çalışıyor. Koreliler çalışıyor. Çalışacaksın.

1 dolar 65 ruble yapıyor. Japonya'da da 137 yen yapıyor. Burada da 18 lira yapıyor.

"Niye bankalara 260 milyar doları yığdın?"

Birazda milletimizde var. Niye götürdün de bankalara 260 milyar doları yığdın. Niye milli değilsin. Niye kendi paranı bırakıyorsun. Biraz da kendimizde arayalım. Daha çok çalışarak, daha çok azmederek daha çok büyüyebiliriz.

Türkiye dünyaya açıldı. Afrika'ya da açıldı. Asya'ya da açıldı. Zaten Avrupa'ya açılmıştı. Bütün kıtalara açılmışlar. Türkiye bir dünya devletidir. Bölgesel güçtür. Küresel güç olmaya doğru gidiyor.

"Bu memleket 250 milyar dolar ihracatı nasıl yapabiliyor?"

Bazıları maalesef geri kalmış. Gerçekleri göremiyorlar. Tekrar ediyorum, bu memleket 250 milyar dolar ihracatı nasıl yapabiliyor. Gökten mi geliyor.

"Gençliğimde Merkez Bankası'nın kasasında 1 dolar yoktu"

Benim gençliğimde 2.5 milyar dolardı. 1978'de Merkez Bankası'nın kasasında 1 dolar yoktu. Alman Maliye Bakanı Avrupa'da gezdi. Lüksemburg'dan 1 milyon dolar aldı. Adını söylüyorum. Aşağı Saksonya Eyaleti Maliye Bakanı Dr. Walther Kiep gittiler. Avrupa'da gezdiler. G-7 ülkeleri Türkiye'ye para toplama kararı aldılar.

Günde 4 saat elektrik kesintisi vardı. Kanalizasyon yoktu. Doğal gaz yoktu. Marketler yoktu. Lütfen efendim. Kendi memleketimize kıymayalım yani. Başka ülkemiz yok. Başka bir Türkiye yok.

Ülkemizin istikbali son derece parlaktır. Kötümserlikle bir yere gidilmez ki. Bunun ne faydası var."

KAYNAK: HABER7