Sözcü’yü referans alırken ne hallere düştü! İlk Akşener'i kabul edecek psikiyatri doktoru atansın

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Boş araziye beton döküp”/”Temel fıkrası gibi temel!” başlıklı yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i köşeye sıkıştıracak detayları paylaştı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Tarih: 6 Şubat 2023.. Yüzyılın felaketi, 11 ilimizi etkileyen 7.5 ve 7.7 şiddetinde iki ayrı depremi 9 saat ara ile aynı günde yaşadık.

1.5 ay sonra..

Tarih: 24 Mart 2023. Depremde en büyük acıları yaşayan, yıkımı en üst seviyede gören Hatay’da, kullanılamaz hale gelen hastaneler yerine, hızla yeni binaların yapımı kararı alındı ..

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Bu kapsamda, Defne Devlet Hastanesi’nin sembolik temeli atıldı..

Tayyip Erdoğan, temel atma töreninde konuştu:

“Biz ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran bir parti değiliz. Hatırlayın, işte o salgının olduğu dönemde, bakınız İstanbul’da dev Çam Sakura Hastanesi’ni bitirdik. 3 ay gibi bir zamanda bir taraftan İstanbul Havalimanı’nda, bir taraftan Anadolu yakasında iki tane hastaneyi bitirdik ve halkımızın hizmetine sunduk. Bugün hastanelerimizin temelini atıyoruz.”



Tarih 27 Mart 2023. Sözcü gazetesinin ikinci manşeti: “Temel fıkrası gibi temel.”

Erdoğan’ın somut örnek olarak verdiği, Avrupa’da dahi sıralamaya giren Çam Sakura Hastanesi’nden de ders çıkaramamışlar ki, “İktidarın seçim öncesi attığı göstermelik temeller böyle dedirtti” ifadesini de üst başlık olarak kullanmışlar..

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