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Medya Sözcü'nün yazarı çok fena madara olacak! Bu kadar iddialı konuşma ihtiyar
Medya

Sözcü'nün yazarı çok fena madara olacak! Bu kadar iddialı konuşma ihtiyar

Sözcü gazetesinin bugüne dek tek "doğru"suna rastlanmayan yazarı Necati Doğru, girdiği tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil, her seferinde eze eze iktidara gelen Tayyip Erdoğan'ı "koltuk sevdalısı" olarak nitelendirme aymazlığında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 17:21:00 -
Sözcü'nün yazarı çok fena madara olacak! Bu kadar iddialı konuşma ihtiyar

Sözcü gazetesinin bugüne dek tek "doğru"suna rastlanmayan yazarı Necati Doğru, girdiği tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil, her seferinde eze eze iktidara gelen Tayyip Erdoğan'ı "koltuk sevdalısı" olarak nitelendirme aymazlığında bulundu. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkamayacağını iddia ederek rüya gördüğünü de gözler önüne seren Doğru, "Hadi oradan" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:  

"Bu hastalığını ilacı, sandıkta gizli. Halkın “koltuk seviciliğe son verecek ilacı” seçim sandığından çıkartması gerekiyor. Biliyorsunuz; 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde sandıktan yaklaşık 54 milyon geçerli oy çıkması hesaplanıyor. Bu hesapla; koltuk sevicinin yaklaşık 27 milyon oy alması gerekiyor. Mümkün değil. En güçlü olduğu 2018 seçiminde 23.8 milyon oy alabilmişti. 2018 yılından bugüne ülkede, üç beş zengin ve arsız partili azınlık hariç, herkesin hayatı kötüye gitti. Ülkenin bütün iyi insanları önlerini göremez oldu. (…) Muhalefet, halka koltuk seviciliğine son vereceği sözünü veriyor."

 

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