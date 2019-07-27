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Sözcü’nün yalanı yine elinde patladı

Sözcü Gazetesi’nin AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hedef alan yalanı elinde patladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:11
Sözcü’nün yalanı yine elinde patladı

 Haber Merkezi 

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hakkında Sözcü Gazetesi’nin ortaya attığı iddiaların tümüyle yalan olduğu ortaya çıktı. Aktaş’ın, büyükşehir belediyesine ait iştiraklerden aylık 50 bin lira tutarında maaş aldığı yönündeki haberinin mesnetsiz olduğu bildirildi. Aktaş’ın belediyedeki tasarruf tedbirleri kapsamında iştirakleri düşürdüğü ve emsal belediye başkanlarının bir kurumdan aldığı parayı bütün görevlerinden aldığı kaydedildi.

Ne haber biliyor ne iş biliyor

Yalan ve iftira makinası gibi çalışan Sözü Gazetesi, kamuoyunu yanıltmaktan zerre kadar utanmıyor. Yerli ve milli tutumuyla bilinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a yönelik büyük bir karalama kampanyası yürüten Sözcü ve solak medyanın iftiraları tek tek çürütülüyor. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sözcü’nün yalan haberine ilişkin yaptığı açıklamada “Bursa Büyükşehir Belediyesi de yasaların kendine verdiği yetkiye dayanarak çeşitli alanlarda faaliyet göstermek üzere şirketler kurmuştur. Göreve geldiğimizde 9 olan şirket sayısı, uyguladığımız tasarruf politikası nedeniyle 8’e indirilmiştir. Önümüzdeki günlerde şirket sayısı azaltılmaya devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Masa başı hazırlanan ve tamamen karalama amacı güden haberin mesnetsiz olduğu vurgulanan açıklamanın devamında şöyle denildi:

Haberlerde iddia edildiği gibi şirket Yönetim Kurullarında, sadece AK Parti teşkilat mensupları bulunmamaktadır. Yönetim Kurullarında seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımız, meslek odaları temsilcilerimiz, özel sektör temsilcilerimiz ve de CHP’li ilçe belediyesi temsilcisi de yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Türk Ticaret Kanunu’na göre, devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri kullanmaktadır.

24 saat geçmeden yalanlandı

Yerel yönetimlerdeki huzur hakkı uygulamasından bîhaber olan Sözcü’nün gerçek dışı ithamlarını bir bir yüzüne vuran AK Partili belediye, “Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesine göre; Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilmektedir. Ülkemizdeki tüm belediye şirketlerinde huzur hakkı uygulaması mevcuttur. Şirketlerde huzur hakları 1.000 (Bin) TL’dir. Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı da Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı miktarda huzur hakkı almaktadır. Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası da gerçek dışıdır. Kendisi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş olup, aldığı toplam huzur hakkının, emsal belediye başkanlarının sadece bir şirketten aldığı huzur hakkından daha düşük miktarda olduğu görülecektir” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:11
  1. AK Parti
  2. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  3. Alinur Aktaş
  4. Sözcü Gazetesi

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