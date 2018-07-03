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Sözcü'nün yalanı elinde patladı! Kendi kendini yalanladı

Son dakika haberler - Sözcü gazetesi dünkü manşetinde büyük bir skandala imza atarak Silivri cezaevinde yatan FETÖ'cülerin AK Parti'ye oy verdiğini iddia etmişti.

03 Temmuz 2018 Salı 20:51
Sözcü'nün yalanı elinde patladı! Kendi kendini yalanladı

Dün Sözcü'ye konuşan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Tolga Akalın, Siliviri Cezaevi'nden en çok oyun AK Parti ve HDP'ye çıktığını iddia etmişti. Gazete de bu yalan ifadeleri haber yapıp, 'Silivri'den en çok oy AKP ve HDP çıktı' manşetini atarak birinci sayfadan yayınlamıştı. Cezaevindeki oyların %44,63'ünü alan HDP birinci parti olurken, AK Parti ise oyların yalnızca %5,52'sini almıştı. Fakat gazete bu gerçek ortadayken provokasyon amaçlı AK Parti'yi cezaevinde en çok oy alan birinci parti olarak göstermişti.

KENDİ HABERLERİNİ YALANLADILAR!

Sözcü bugün iç sayfalarında bir haber yayınlayarak İYİ Partili Tolga Akalın'ın sözlerini yalanladı. Dünkü yalan haberi birinci sayfadan gören Sözcü'nün, HDP'den sonra CHP'nin Silivri cezaevinde en çok oyu alan parti olmasıyla ilgili haberi ise gazetenin iç sayfalarından duyurdu.

AK PARTİ'NİN OYU 2,45!

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda HDP oyların yüzde 48.16'sını alırken Millet İttifakına çıkan oy oranı yüzde 46.32 oldu. AK Parti'nin bu sandıkta aldığı oy oranı ise yüzde 2.45'te kaldı.

Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da benzer sonuçlar ortaya çıktı. Yüzde 43.33 ile HDP'nin ilk sırada yer aldığı sandıklardan CHP'ye yüzde 15.25, İyi Parti'ye ise yüzde 9.97 oranında oy çıktı.

Silivri'deki 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise CHP yüzde 31.86 ile ilk sırada çıkarken, HDP'nin burada yüzde 30.27 oy oranına ulaştığı görülüyor. AK Parti'ye söz konusu sandıktan çıkan oy oranı ise yüzde 5.8.

İşte o oranlar...

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VARANK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, Sözcü'nün dünkü yalan haberine sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Varank yaptığı açıklamada, "Okuyucuları kandırmayı, yalan manşeti gazetecilik sanan bu paçavralar, müzmin muhalifleri sömürmeye devam ediyor. Buyrun sandık sonuçlarına bakın en çok oy hangi partilere çıkmış." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 20:51
  1. Sözcü
  2. Mustafa Varank
  3. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

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