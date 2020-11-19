Sözcü'nün "Rektör babanın talihli oğlu" haberine yalanlama

Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Rektör babanın talihli oğlu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı'nın oğlu Ahmet Fatih Andı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sözcü Gazetesi'ni yalanladı.

Söz konusu gazetenin iddia ettiği gibi "öndeğerlendirme sınavı" diye bir sınavın olmadığını belirten Fatih Andı, "Marmara Üniversitesinin Araştırma Görevlisi kadrosuna şartları tutan herkes gibi müracaat ettim. Daha sınava bile girmeden, Sözcü ve sosyal medya hesapları üzerinden sınavın yapıldığı, benim kazandığım şeklinde verildi" dedi.

Sözcü'ye yalanlama

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı'nın oğlu Ahmet Fatih Andı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Kasım 2020 tarihinde Sözcü Gazetesi'ne ait internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sabah 06.00'da Ali Ekber Ertürk imzasıyla paylaşılan haber-yazı ile 12.21'de eksisozluk.com'da 'partizan solcu' rumuzlu kullanıcı tarafından paylaşılan gönderi ve müteakip gönderilerdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Haber metni, Sözcü hempâsı başka haber platformlarında ekleme, çıkarmalarla yeniden tedavüle sokulmuş ve olay daha da çarpıtılmıştır. Ardından TGRT kanalının 'Yedi kişi sınava girdi, bir kişi kazandı' şeklinde yaptığı yorum, diğer haber kaynaklarının agresif üslubu ve sosyal medya sayfalarında yapılan kin ve hakaret içerikli yorumlar bu görüntünün ardında başka bir çarkın döndürülmeye çalışıldığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Sözcü'deki yazı çarpıtmalarla dolu"

Ahmet Fatih Andı şunları söyledi:

"Marmara Üniversitesi'nin Araştırma Görevlisi kadrosuna şartları tutan herkes gibi müracaat ettim. Bu müracaatım öncesinde ve sonrasında babamın, bir başka üniversitenin rektörü olarak, Marmara Üniversitesi yönetimi ile tek kelimelik bir görüşmesi veya müdahalesi olmamıştır. Buna rağmen konunun Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile ilişkilendirilmesi, olayın arkasındaki hesap ve niyetlerin dışa vurulmasıdır. Ben, Marmara ve Medeniyet Üniversitelerinin açtığı başka kadrolara da başvurdum ve sınavlara katıldım. Bir kayırmacılık teşebbüsü olsaydı onlarda olurdu. Sözcü'deki yazı çarpıtmalarla doludur. Üniversite camiası bilir ki, 'öndeğerlendirme sınavı' diye bir sınav yoktur. Müracaatlar ilgili birim tarafından değerlendirilir, uygun adaylar sınava çağrılır. Fakat haber metni, adayların 'öndeğerlendirme sınavı' sonucu elendiklerini söylemektedir. Bu, konuyu bilmeyen geniş kitlelerin yanıltılmasına yönelik bir ifadedir."

"Olmamış sınavın uydurma sonucu"

"Girmediğim sınavı kazanmış gibi gösterdiler" diyen Ahmet Fatih Andı, "Öndeğerlendirme listesinde, üniversitelerce hep yapıldığı üzere, diğer adayların zaten asgari başvuru şartı olan ALES yeterliliğini sağlayamadıkları veya çift anadal öğrenimin bulunmaması vb eksiklikler dolayısıyla sınava çağrılmaması, açık ve şeffaf bir tablonun neticesidir. En önemlisi ise, ben daha sınava bile girmeden, başta Sözcü olmak üzere haber kaynaklarının sınavdan önce sınavın yapıldığı ve benim kazandığım, atanmamın bile yapıldığı iddialarıyla haberi vermesi, TGRT'nin ise olan bitenden habersiz, yedi kişinin sınava girdiği ve kazandırılmadığı şeklindeki ciddiyetsiz, çarpık ve art niyetli tutum ve ifadelerle ve beni değil FSM Üniversitesi Rektörü olan babamı öne çıkararak vermeleridir. Zira gariptir ki, sınav 18.11.2020 günü 15.00-17.00 arasında yapıldı. Ama Sözcü ve sosyal medya hesapları üzerinden sabah 06.00'da sınavın yapıldığı ve benim kazandığım şeklinde verildi" ifadelerini kullandı.