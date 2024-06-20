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Gündem Sözcü’nün Diyanet hazımsızlığı kıtaları aştı! Laikçi yobazlar gavurdan beter
Gündem

Sözcü’nün Diyanet hazımsızlığı kıtaları aştı! Laikçi yobazlar gavurdan beter

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:20:00 -
Sözcü’nün Diyanet hazımsızlığı kıtaları aştı! Laikçi yobazlar gavurdan beter

“Yalanın Sözcüsü” ardına İYİ Partili Turhan Çömez’i de alarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na akılalmaz iftiralar savurdu.

 HABER MERKEZİ 

Kafalarındaki kirli ideolojilerini “halkçılık” adı altında pazarlayarak toplumu zehirleyen din karşıtları, Diyanet İşleri Başkanlığını hedef almaya devam ediyor.

Bugüne kadar attığı onlarca yalan ve çarpıtma haber nedeniyle ismi “Yalanın Sözcüsü”ne çıkan Sözcü gazetesi, dünkü nüshasında “Diyanet parayı ABD’de otel, restoran, hamam, havuz ve villaya yatırdı” başlıklı manşet haberiyle kirli bir algı operasyonu çalışması yaptı. İyi Partili Turhan Çömez’in sözlerine dayandırılan düzmece haberde, 2 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve bedelinin yüzde 90’ı hayırseverlerin katkılarıyla karşılanan Diyanet Amerika Merkezi’ne yönelik benzeri görülmemiş bir karalama kampanyasına imza atıldı.

16. yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisine uygun olarak inşa edilen ve avlusunda Amerika’nın iki minareli tek camisi ile İslami Eserler Müzesini barındıran merkezi hedef alan malum zihniyet, müştemilatındaki evler, Türk hamamı, spor salonu ve restoran gibi binalarda verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirlerle, giderlerini karşılayan merkez üzerinden lüks ve israf algısı oluşturmaya çalıştı. Gerçekte ise İslamofobi ile mücadele için kurulan külliyede, Amerika’da yaşayan Türklere yönelik dini eğitimin yanı sıra vakit namazlarının edası, asimilasyon politikaları karşısında Müslümanların dini ve kültürel temellerini korumak, din ve ifade özgürlüğünü desteklemek ve gayr-ı Müslimlere İslam’ın estetik yönünü ve ülkemizin hizmet anlayışını göstermek gibi önemli görevler ifa ediliyor.
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Her dinden insanların yaşadığı, Hristiyan mezhebine ait kiliseler ile Hindu mabedi ve Musevilere ait sinagogların olduğu ABD’nin Maryland Eyaleti Lanham şehrinde bulunan ve yapılan referandumla bölgede oturan halkın rızası alınarak inşa edilen külliyeye yönelik laikçi hazımsızlık, seküler yobazların çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığının gayretleriyle Amerika’nın Maryland Eyaleti Lanham şehrinde hizmete açılan ve ABD’deki en büyük İslam merkezi olma özelliğine sahip olan Diyanet Amerika Merkezi (DCA) önemli bir görevi yerine getiriyor.

Külliye, İslam dininin maneviyat, bilgi, marifet, sevgi, ahlak ve estetik boyutunu ortaya çıkararak, Amerika’da yaşayan insanlara inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili rehberlik ediyor.

Vatandaş ve soydaşlarımızla birlikte bütün Müslümanlara sahih İslam anlayışının öğretildiği Diyanet Center of Amerika, Cuma ve vakit namazları, mübarek gün-geceler, Ramazan ayı, dini ve milli bayram günlerinde Türk kökenli Müslümanlarla birlikte tüm ABD’li Müslümanlara nitelikli ev sahipliği yapıyor.

Diyanet Amerika Merkezi, müştemilatındaki evler, spor salonu, geleneksel Türk Hamamı ve restoran gibi binalarda verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirlerle kendi giderlerini karşılayan ticari bir işletme anlayışıyla yönetiliyor.

Türk vatandaşlarımızın çocuklarına yönelik “Değerler Eğitimi”nin verildiği külliyede bulunan evlerde ülkemizden ABD’ye gelen birçok öğrencinin konaklaması sağlanıyor.

Mühtedilere ve gayrı Müslimlere yönelik programların yapıldığı DCA, İslamofobia ve nefret suçlarına karşı Müslümanları bilinçlendiriyor.

Külliyedeki camiye sığmayan ve avluya taşan kalabalık cemaat ise başta ABD’de kümelenen FETÖ’cüler olmak üzere içimizdeki “Çömezleri” ve fonlu medyayı rahatsız ediyor.

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