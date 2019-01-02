Sözcü'nün CHP muhabirinden 2019 mesajı: Domuzluğa devam

Sözcü Gazetesi muhabiri Özlem Gürses, sosyal medya hesabından enteresan bir paylaşımda bulundu.

Gürses, İnstagram hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında, "Domuz Gribi bana da bu yakışırdı!!! 2019'da domuzluğa devam" ifadelerini kullandı.

Paylaşımıyla tepki çeken Gürses, Sözcü Gazetesi'nin CHP ve İP muhabirliği görevini yürütüyor.

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'le yakın ilişkileri bulunan Gürses, Sözcü adına gerçekleştirdiği röportajlarla tanınıyor.