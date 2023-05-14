Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil CHP'yi topa tuttu!

Atatürkçü olanların CHP'den uzaklaştırıldığını söyleyen Özdil, toplumda karşılığı olanlara artık yer verilmediğine dair sitemde bulundu.

"Mustafa Kemal gelse ihraç edecekler, böyle parti olur mu?" diye soran Özdil, şöyle konuştu:

Varlığından onur duyduğumuz, Cumhuriyet'in temel niteliklerine sahip çıkan, Kuva-yı Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler partiden.

Nasıl olacak kardeşim? Adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi ya? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?

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