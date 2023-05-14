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Medya Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil CHP'yi topa tuttu!
Medya

Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil CHP'yi topa tuttu!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 18:22:00 -
Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil CHP'yi topa tuttu!

Sözcü TV ve gazetesinden kovulan Yılmaz Özdil, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Atatürkçü olanların CHP'den uzaklaştırıldığını söyleyen Özdil, toplumda karşılığı olanlara artık yer verilmediğine dair sitemde bulundu.

"Mustafa Kemal gelse ihraç edecekler, böyle parti olur mu?" diye soran Özdil, şöyle konuştu:

Varlığından onur duyduğumuz, Cumhuriyet'in temel niteliklerine sahip çıkan, Kuva-yı Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler partiden.

Nasıl olacak kardeşim? Adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi ya? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?
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