Sözcü'den emekli maaşı manipülasyonu! Yerel seçimler için start verdiler

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

En düşük emekli maaşının 7500 lira olmasını gören muhalif basın ise dünyadaki emekli maaşları ile Türkiye'deki maaşları karşılaştırma yoluna gitmeye başladı.

Sözcü Gazetesi'nin paylaştığı verilerde, euro cinsinden hesaplanan maaşlarda Türkiye'deki emeklilerin en düşük maaşı aldığı gösterildi.

Üstün körü paylaşılan verilerde, okuyucular 'hangi ülkede, kaç senede emekli oluyor?' gibi sorulara cevap alamazken muhalif basının yine algı yaparak manipülasyona başladığı görüldü.

14 ülke koyup en altına da Türkiye'yi yazan Sözcü Gazetesi'nin yerel seçimler için algı ve manipülatif haberler için start verdiği görüldü.

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