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Gündem Sözcü’den Cumhuriyet’e, Karar’dan Milli Gazete’ye… 2300 dediler 450 çıktı, 2000 değil 40 çıktı
Gündem

Sözcü’den Cumhuriyet’e, Karar’dan Milli Gazete’ye… 2300 dediler 450 çıktı, 2000 değil 40 çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 15:36:00 - 2023-11-13 15:47:28

Cumhuriyet’inden Milli Gazete’sine kadar tüm muhalif medya organlarının ortaya attığı, “Avrupa’ya giden doktor sayısı” yalanı muhaliflerin ellerinde patladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Komisyon Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, yurt dışına giden doktorlarla ilgili konuştu. Koca, doktorların çoğunluğunun Avrupa’ya değil Arap ülkelerine gittiğini belgeleriyle anlattı. Ayrıca Koca, Cumhuriyet, Sözcü, Milli Gazete, Karar gibi yalanda sınır tanımayan muhalif gazetelerin ortaya attığı doktor sayılarının da gerçeğini açıkladı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu açıklamalar da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Türk Tabipleri Birliği’nin ve muhalif medya organlarının söylediğinin tam aksine… 2022’de 2300 diyorlardı, 2023’ün de sadece 7 ayında o sayıya ulaştı demişlerdi. Sıkı durun, o sayıların gerçeği 2022 için 450, 2023 için sadece ve sadece 40. 2300 diyorlar 450 çıkıyor, 2023 için sadece 40 doktorumuz yurt dışına gitmiş.

Şimdi daha da sıkı durun, o yurt dışına giden doktorların da büyük çoğunluğu Avrupa’ya değil, Katar’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmiş. Fahrettin Koca’ya komisyonda, “Niye gitti bunlar?” diye soruluyor. Kendisi de doktor, diliyle ifade etmekten biraz utanıyor. Parmaklarıyla para işareti yapıyor.
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