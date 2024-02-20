Sözcü’den bir ahlaksızlık daha! Başlık farklı içerik farklı
Fondaş medyanın başını çeken Sözcü, ahlaksızlıkta sınır tanımıyor. CHP’nin bülteni konumundaki Sözcü, başlığıyla hiçbir alakası olmayan sözde haber içeriğiyle seçmeni aldatmaya kalkıştı.
HABER MERKEZİ
Logosuna yerleştirdiği Mustafa Kemal’in gözleriyle Kemalistleri efsunlayan ve yalanı haber diye yutturmaya çalıştığı için tekzip bültenine dönen Sözcü gazetesi benzeri görülmemiş bir manipülasyona imza attı.
Bugünkü sayısında HÜDA PAR’ın Erzurum Belediye Başkan adayı Kerbela Şanlı’yı hedef haline getiren Sözcü varakparesi, ahlaksızlıkta sınır tanımadı.
CHP’nin bülteni konumundaki gazete, seçmeni aldatmaya yönelik haberinin başlığında “Hizbullah hükümlüsü HÜDA PAR adayı oldu” ifadelerini kullanırken, haberin içeriği tamamen farklı çıktı.
Gazetecilik değil ahlaksızlık
Gerçekte HÜDA PAR Erzurum Belediye Başkan adayı Kerbela Şanlı’nın değil kardeşinin “Hizbullah hükümlüsü” olduğu ortaya çıktı. Başlıkta uzaktan yakından alakası olmayan haberin içeriğinde şu ifadeler yer aldı:
“Gaffar Okkan suikastinin faillerinden olan Necmettin Şanlı’nın kardeşi Kerbela Şanlı, HÜDA PAR’ın Erzurum başkan adayı oldu…”