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Medya Sözcü'de neler oluyor? Büyük kıyım! Hepsini kovdular
Medya

Sözcü'de neler oluyor? Büyük kıyım! Hepsini kovdular

Provokatif haberleriyle bilinen Sözcü gazetesinin internet sitesinde genel yayın yönetmeninden haber koordinatörü ve editörlerine kadar 15'e yakın çalışanın işine sebep gösterilmeden son verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:43:00 - 2020-09-22 11:03:44
Sözcü'de neler oluyor? Büyük kıyım! Hepsini kovdular

Sözcü gazetesinin internet sitesinde çalışan 15 kişi sebep gösterilmeden işten çıkarıldı.

Sözcü, Yazı İşleri Müdürü Kubilay Aydın, Haber Koordinatörü Serdar Aksoy, Magazin Müdürü Ünal Demirkaya, Deniz Ayas da dahil 15’ yakın çalışanını mazaretsiz kovdu. Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'in de  görevinden alındığı ancak Sözcü davası nedeniyle işten çıkarılamadığı belirtildi.

İşine son verilenlere "Ya tazminatınızı alırsınız ya da ücretsiz izne çıkarsınız" dendiği iddia edildi.

Gerekçe sunulmadı

Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'in işten çıkarmalardan haberinin olmadığı ve kovulan çalışanlara bir gerekçe sunulmadığı öğrenildi. Sözcü gazetesinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Sözcü Gazetesi
Sözcü Gazetesi

Medya

Sözcü Gazetesi

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