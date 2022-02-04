Sözcü'nün oyunu deşifre oldu! Her yıl aynı aylarda aynı yalanları söylüyorlar

Hükümet aleyhine yaptığı yalan dolu haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi’nin bir oyunu daha Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu tarafından deşifre edildi. Yapılan zamlarla ilgili her yıl aynı aylarda aynı manşetlerle okurlar üzerinden algı yapıldığını belirten Karahasanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında Sözcü Gazetesi’nin yıllardır okuyucularına aynı yalan manşetleri verdiği tespit edildi.

31 Ocak 1999 tarihli Sözcü gazetesi: patlıcan 20 TL. Domates ve biber 15 TL. Sözcü gazetesi, "Domates, biber, patlıcan.. Bunları alamıycan" manşeti atıyor..

3 yıl sonra. Dünkü Sözcü gazetesi. 3 Şubat 2022 tarihli.. "Pazarda alarm" başlığı altında, son 1 yılda % 107 zam geldiğini belirtip, domatesin 15-20 TL'ye çıktığı yazılmış., Oysa üç yıl önce, zaten domates 15 TL diye manşetleri vardı..

"Her yıl aynı aylarda aynı yalanları söylüyorlar"

Programda Sözcü'nün 31 Ocak 2019'da attığı bir manşeti gösteren Karahasanoğlu, bugün de aynı başlıklarla benzer haberlerin okuyuculara sunulduğunu söyledi. Sözcü'nün bu yaptığını 'ahlaksızlık' olarak nitelendiren Karahasanoğlu, "Her yıl aynı aylarda aynı yalanları söyleyip, insanları karamsarlığa teşvik ediyorlar. İlaveten bu oyunları yapan hal mafyasını, üç tane çakalı da, ya siz yapın 15 liralık şeyi 20 liraya, 20 liralık şeyi 25 liraya, 5 liralık şeyi 10 liraya satın, biz size manşetlerden destek vereceğiz. Bu böyle diyeceğiz." dediklerini söyledi.

Sözcü'nün aşağıda yer alan bugünkü (4 Şubat 2022) tarihli nüshasında ise, gözü şaşılaşmış bird fotoğraf yayınlandı. Onlar, "Vatandaşın zamlardan gözü şaştı" diye haber yapmışlar ama. İşin gerçeği, Sözcü'nün yalan haberlerinden dolayı, atandaşın gözü şaştı kaldı..

Vatandaşın gözünün feri söndü de, zamdan mı, yoksa Sözcü'nün yazdığı yalanlardan mı?