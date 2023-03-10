Sözcü, Yılmaz Özdil'i bir çırpıda yiyiverdi! O isim, perde arkasını yazdı

Sözcü gazetesinin kitlesinin, ilkokul seviyesindeki biyografi kitaplarına binlerce lira verip alacak kadar Yılmaz Özdil'e bayıldığını belirten Sabah yazarı Melih Altınok, "Düşünün onu bile birkaç gündür azıcık eleştiri yaptı diye bir çırpıda yiyiverdiler" dedi.

Altınok, "Evlatlarını yemek için bile, hayalini gördükleri devrimi beklemeye tahammülü olmayanların intikam hırsı bakalım başlarına ne işler açacak?" sorusunu sorduğu yazısında şunları kaydetti:

"Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'i, "Meral Akşener masayı terk etti diyenler, akçeli gazetecilerdir" sözleri üzerine kurucusu olduğu Sözcü TV'nin kapısına koymuşlardı.

Özdil dün de "Sözcü gazetesinde buraya kadar..." diyerek gazeteyle de ilişiğinin kalmadığını açıkladı.

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Sözcü deyince akla gelen ilk isimdir Yılmaz Özdil...

Gazetenin kitlesi, ilkokul seviyesindeki biyografi kitaplarına binlerce lira verip alacak kadar Özdil'e bayılır. Onun için ölür biter.

Düşünün onu bile birkaç gündür azıcık eleştiri yaptı diye bir çırpıda yiyiverdiler.

Tıpkı "Meral Annemiz" dedikleri Akşener'in üzerine sinir krizi geçirtecek kadar çullandıkları, Atatürk'e benzettikleri İmamoğlu'nu geziye CHP'li gazeteciler dışında misafir aldı diye bir gecede gömdükleri gibi...

Evlatlarını yemek için bile, hayalini gördükleri devrimi beklemeye tahammülü olmayanların intikam hırsı bakalım başlarına ne işler açacak?"