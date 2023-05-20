Sözcü yazarından büyük edepsizlik! Bari yaşından başından utan

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yine milli iradeye olan düşmanlığını gözler önüne serdi.

Hem tek bir seçmenin oyunun bile çok önemli olduğunu söyleyen, hem de o seçmenlerin kahir ekseriyetinin oy verdiği Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan’a akıl almaz iftiralar yönelten Turan, "Küskün ya da tembel seçmenlerin sandığa gitmesini sağlamak hayati derecede önemli… İptal edilen 1 milyonu aşkın oya gelince… Bu defa seçmen, ikili oy pusulasında hata yapmadan kolayca oy vereceği için geçersiz oy sayısı çok azalacak.

Tabii ki, yapılan hilelerin, çalınan oyların, kurulan tuzakların da önlenmesi gerekiyor. Bu düzen, milleti işsiz, güvencesiz, yarı aç-yarı tok hale getirdi. Adaletsiz tabloya ‘Kaderimiz buymuş’ diye boyun eğmeye devam edilecek mi, yoksa kötü gidişe ‘Dur’ mu denilecek? Bütün mesele bu! Memleketin tüm geleceğini ‘ortak akla’ değil de, ‘tek kişinin’ verdiği kararlara bırakan acayip sistemin devamı, ülkedeki sıkıntıların ve mutsuzlukların büyümesine sebep olacak" herzelerini yumurtladı.



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