Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın kaçak aşkı bitmek bilmiyor

Sözcü Gazetesi Yazarı ve ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te SİT alanındaki kale gibi korunan villasında bir kez daha kaçak inşaat yapması başını belaya soktu. Beşiktaş Belediyesi, kaçak inşaat ile ilgili Yapı-Tatil Tutanağı düzenlerken belediye encümeni kaçak yapı ile ilgili hem yıkım kararı hem para cezası kesti.

Yalçın'ın Levent'te bulunan SİT alanındaki evinde çok detaylı yenilemeler yaptığı ve villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Bodrum kat ilavesi bile yapılan villanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü.

Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villayla ilgili SABAH'ın manşet haberinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin Yalçın'ın villasında yaptığı incelemeler geçtiğimiz günlerde tamamlanmış, Soner Yalçın'ın villasında yapılan kaçak inşaatlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yeni kaçaklar tutanakta

Soner Yalçın'ın Levent'teki villasında geçtiğimiz ay yeni kaçak inşaat yaptığı tespit edildi. Yalçın'ın geçmiş yıllarda yaptığı kaçağı araştırmaya giden ekipler, kale gibi villada yeni kaçak inşaatlarla karşılaştı. Beşiktaş Belediyesi, Yalçın'ın evindeki kaçak inşaat ile ilgili 12 Haziran 2020 tarihinde Yapı-Tatil tutanağı tuttu. Tutanağı; Beşiktaş Belediyesi çalışanı 2 Teknik Eleman ile 1 Zabıta Memuru imzaladı.

Soner Yalçın adresinde bulunamadığı için tutanağa imza atmadı. Yalçın'ın müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığı anlaşıldı. Tutanakta, kaçak inşaatın mühürlenerek tatil edildiği yer aldı. Soner Yalçın hakkında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Ceza ve yıkım kararları

Beşiktaş Belediyesi encümeni, Soner Yalçın'ın kale gibi korunan villasındaki kaçak yapılaşma ile ilgili iki kritik karar aldı. Belediye encümeni 23 Haziran tarihli kararında, mal sahibi Soner Yalçın'a oybirliği ile 70 bin 512 lira para cezası kesti.

Yine belediye encümeni 30 Haziran tarihli kararında, oybirliği ile Yalçın'ın kaçak villasının projesine uygun hale getirilmesine ve yıkımına hükmetti.

Belediyenin kaçak tespitleri

Beşiktaş Belediyesi Encümen Kararı'nda tespit edilen yeni kaçakları 10 maddede sıralandı:

-Binanın bahçesinde 55.8 metrekare tek katlı müştemilat.

- Binanın bahçesinde yaklaşık 63.92 metrekare tek katlı müştemilat.

- Zemin katta bahçe tarafında yaklaşık 24.45 metrekare ilavenin mevcut ana binaya dahil edildi.

- Binanın bahçesine 25 metrekare havuz yapıldı

- Zemin katta mevcut ana binaya yaklaşık 7.08 metrekare ilave edildi.

- Binanın ... Sokak cephesinde yaklaşık 15 metrekare tek katlı ilave.

- Tip projesinde otopark geçiti olarak görülen kısmın 27.82 metrekare büyütülerek ana binaya dahil edildi.

- 1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 24.45 metre kare ilave edildi.

- 1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 31,86 metrekare ilave edildi.

- Çatı katında yaklaşık olarak 2 metrekare kuşgözü yapıldı.

Sabah