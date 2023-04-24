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Medya Sözcü yazarı şimdiden böyle kılıf hazırlamaya başladı! Hiç boşuna uğraşma ihtiyar
Medya

Sözcü yazarı şimdiden böyle kılıf hazırlamaya başladı! Hiç boşuna uğraşma ihtiyar

Yeniakit Publisher
2023-04-24 15:00:00 -
Sözcü yazarı şimdiden böyle kılıf hazırlamaya başladı! Hiç boşuna uğraşma ihtiyar

Seçimi kaybedeceklerini anlayan CHP yandaşı Rahmi Turan, mağlubiyetin kılıfını hazırlamak için şimdiden harekete geçti.

Seçimi kaybedeceklerini anlayan CHP yandaşı Rahmi Turan, mağlubiyetin kılıfını hazırlamak için şimdiden harekete geçti. 

Sözcü yazarı Turan, Yüksek Seçim Kurulu'na, “Bu seçimde mühürsüz oylar kabul edilecek mi, edilmeyecek mi” sorusunu yönelterek, olmayan bir gündem üzerinden polemik çıkarma gayretine girişti.

Turan, derdinin üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu net bir şekilde belli olan maksatlı yazısında, "Açıklansın da bilelim. Bugüne kadar seçimlerde öyle garip şeyler gördük ki, şimdi millet, yine aynı saçmalıklar tekrarlanır diye endişe ediyor. Oylar sayılırken yeni icatlar çıkartılmasın!" ifadesini kullandı. 

 
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Yorumlar

Hasel

chp zihniyeti hep aynı.Seçimi kaybederler hafta geçmez yeniden seçim isterler.Onların kılıfları başlarına geçecek.AK PARTİ,TEK PARTİ o kadar gerisi savsata.

Gençler bilsin C. Heykel P.

Diktatör ChP nin kuruluşunda ve senelerce halk açık seçim, saklı sayım yaptı. Chpliler hilelerin ve yalanların baş şeytanıdır. Kurucusu ölesiye kadar başkqndı. Kasetle gelende chpnin diktatörüdür.
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