Sözcü yazarı şimdiden böyle kılıf hazırlamaya başladı! Hiç boşuna uğraşma ihtiyar

Seçimi kaybedeceklerini anlayan CHP yandaşı Rahmi Turan, mağlubiyetin kılıfını hazırlamak için şimdiden harekete geçti.

Sözcü yazarı Turan, Yüksek Seçim Kurulu'na, “Bu seçimde mühürsüz oylar kabul edilecek mi, edilmeyecek mi” sorusunu yönelterek, olmayan bir gündem üzerinden polemik çıkarma gayretine girişti.

Turan, derdinin üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu net bir şekilde belli olan maksatlı yazısında, "Açıklansın da bilelim. Bugüne kadar seçimlerde öyle garip şeyler gördük ki, şimdi millet, yine aynı saçmalıklar tekrarlanır diye endişe ediyor. Oylar sayılırken yeni icatlar çıkartılmasın!" ifadesini kullandı.



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