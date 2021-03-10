Sözcü yazarı Rahmi Turan Erbakan üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi!

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Sözcü yazarı Rahmi Turan, “Fıkralar kitabı: Tebesssüm” başlıklı bugünkü yazısında 28 Şubat sürecinde alaşağı ettikleri Necmettin Erbakan'a güzellemelerde bulunarak Erbakan üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerde bulundu.

28 Şubat sürecinde başta yazar arkadaşı Uğur Dündar’ın da önderliğinde medya tetikçileri ile beraber Necmettin Erbakan’ı alaşağı eden solak medya bugün kirli bir planı devreye soktu.

Erbakan üzerinden Erdoğan'a oynuyorlar!

Manşetlerle operasyon çeken solak medya dün devirdikleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a güzellemelerde bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerine oynamaya başladı.

Başbakanlık döneminde Necmettin Erbakan’ın görevinden istifa etmesine yol açan 28 Şubat sürecinde bugün solak medyada yazar çizerler, ‘Ya uy ya çekil’ , ‘Gerekirse silah bile kullanırız’, ‘Beceremediniz artık bırakın’ gibi türlü manşetlerle Erbakan’ın ayağını kaydırmaya çalışarak ‘irtica’ çığırtkanlığı yapmışlardı.

‘Laik devlet’ söylemiyle ülkede başörtülülere, imam hatiplilere türlü zulümler yaşatan tetikçi solak medya bugün Necmettin Erbakan’ın kendisine yapılan eleştirilerden rahatsız olmadığını söyleyerek güzellemelerde bulunmaya başladı.

Rahmi Turan Erbakan'a güzellemelerde bulundu

Rahmi Turan, bugün yazdığı yazısında Necmettin Erbakan’ın başbakanlık döneminde ne kadar hoşgörülü olduğundan, kendisi için çizilen karikatürlere ses çıkarmayıp gülüp geçtiğinden bahsederek bugünkü iktidara saldırdı.

Turan, "Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın, Bülent Ecevit'in, Erbakan'ın ve diğer tüm siyasilerin karikatürleri çizilirdi… Onlar, kızmak bir yana dursun, çok memnun olur, hatıra olsun diye benden karikatürlerin orijinallerini isteyip çerçeveletirlerdi. Şimdi öyle mi? Davalardan bıkıp usanan Ergin Asyalı artık politikacıların karikatürlerini yapmıyor, sıradan vatandaşlar çiziyor. Demokratik (!) Türkiye'de karikatür sanatı da ağır bir darbe yedi!" ifadelerini kullandı.