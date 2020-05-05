Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten muhalefete bomba eleştiri: Yiğidin hakkını teslim etsinler

Habertürk ekranlarında gündemi değerlendiren gazeteci Deniz Zeyrek, muhalefeti koronavirüs konusunda topa tuttu. Koronavirüs ölü sayısı üzerinden siyaset yapmaya çalışan muhalefet için sert sözler söylerken bir yandan da muhalefeti koronavirüsle mücadele konusunda cesur olma çağrısı yapan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Çıksınlar, yiğidin hakkını teslim etsinler" dedi.

Mezarlıklarda gidip ölü sayıyorlar

"Muhalefeti, koronayla mücadele konusunda biraz cesur olmaya davet ediyorum. Çıksınlar, yiğidin hakkını teslim etsinler. Şöyle şeyler yapılıyor; mezarlıklarda gidip ölü sayıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ne olacak, neyi kanıtlayacaksınız? 'Bize söylenenden daha fazla ölü varmış' gibi bir şeye girmişler. Bu doğru değil. Bu çok yanlış. Etiğe de sığmaz. Mezarlıklarda gidip kayıt tutmak, 'geçen sene şu kadar ölü vardı, bu sene bu kadar ölü var.' Aradaki farkı sakladıkları... Bu mudur meselemiz?" diyen Zeyrek, "Bizim bugün acil servislerimizde, yoğun bakımlarımızda bir şey yaşanmıyor. İspanya'dan, İtalya'dan gördüğümüz şeyleri burada görmüyoruz. Bununla gurur duymak lazım" ifadelerini kullandı.