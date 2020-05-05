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Gündem

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten muhalefete bomba eleştiri: Yiğidin hakkını teslim etsinler

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, koronavirüs ölü sayısı üzerinden spekülasyon yapan muhalefete tepki gösterdi. Koronavirüsle mücadele konusunda muhalefete cesur olma çağrısı yapan Zeyrek, "Çıksınlar, yiğidin hakkını teslim etsinler" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:23:00 - 2020-05-05 11:24:22

Habertürk ekranlarında gündemi değerlendiren gazeteci Deniz Zeyrek, muhalefeti koronavirüs konusunda topa tuttu. Koronavirüs ölü sayısı üzerinden siyaset yapmaya çalışan muhalefet için sert sözler söylerken bir yandan da muhalefeti koronavirüsle mücadele konusunda cesur olma çağrısı yapan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Çıksınlar, yiğidin hakkını teslim etsinler" dedi.

Mezarlıklarda gidip ölü sayıyorlar

"Muhalefeti, koronayla mücadele konusunda biraz cesur olmaya davet ediyorum. Çıksınlar, yiğidin hakkını teslim etsinler. Şöyle şeyler yapılıyor; mezarlıklarda gidip ölü sayıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ne olacak, neyi kanıtlayacaksınız? 'Bize söylenenden daha fazla ölü varmış' gibi bir şeye girmişler. Bu doğru değil. Bu çok yanlış. Etiğe de sığmaz. Mezarlıklarda gidip kayıt tutmak, 'geçen sene şu kadar ölü vardı, bu sene bu kadar ölü var.' Aradaki farkı sakladıkları... Bu mudur meselemiz?" diyen Zeyrek, "Bizim bugün acil servislerimizde, yoğun bakımlarımızda bir şey yaşanmıyor. İspanya'dan, İtalya'dan gördüğümüz şeyleri burada görmüyoruz. Bununla gurur duymak lazım" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

alperen öztürk

Dogru söylüyor. Ülkemizi Allah nazardan saklasın. Bende Cumhur ittifakından hiç hazetmem ve asla desteklemem. Bana göre ekonomi çok kötü yönetiliyor ama yukarı da Allah var, sağlık bakanımız, içişleri bakanımız başta olmak üzere hükümet bu Corona sürecini çok iyi yönetiyor.
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enes

bak şimdi huylandım ALLAH ALLAH
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