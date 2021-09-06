Sözcü yazarı, 28 Şubatçıları Fetullah Gülen üzerinden aklamaya çalıştı! Ersan Ergür'den tokat gibi cevap...

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Tv 100 canlı yayınına katılan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 28 Şubat'ta inanan insanlara zulmeden darbecileri aklamaya çalıştı. Darbenin mimarı eski generalleri, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen üzerinden suçsuz göstermeye çalışan Erkin, "Çetin Doğan Fetullah'ın hazırladığı 5 No'lu CD ile tutuklandı. Sahte CD ile. 28 Şubat siyaseti başka birşeydir. 28 Şubat'taki hukuksuzluk başka bir şeydir." şeklinde konuştu.

'Fetullah'ın ruhu devam ediyor'

"Fetullah'ın ruhu hala sürüyor." diyen Sözcü yazarı, darbeci hainleri aklama çabasına şöyle devam etti: "28 Şubat, Fetullah'ın önünü açmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünü açmıştır. 28 Şubat'ın siyaseten yanlışları başka bir olaydır. 28 Şubat'ın hukuksuzluğu başka bir olaydır. Fetullah sizi de yargılayacak. Unutmayın bunu, sizi de yargılayacak. 84 yaşında insanlardan bahsediyoruz. 40 yaşında da olsalar, sahte delillerle hapse atıldılar."

17-25 Aralık'ı öne süren Aytunç Erkin, "O zaman 17-25 Aralık'ta doğru." diyerek FETÖ kumpasını kabul etti.

'Çetin Doğan'ın yaptığı pisliklerin haddi hesabı yok'

Sözcü yazarına tokat gibi cevap veren ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Ersan Ergür, "Bana Çetin Doğan'ı savunmayın." dedi. "Çetin Doğan'ın yaptığı pisliklerin haddi hesabı yok." ifadesini kullanan Ergür, "Çetin Doğan dediğin adam bu ülkede inananların kanını emmiştir. Çetin Doğan'ı ve 28 Şubat'ı masum göstermeyin. Çetin Doğan'ı FETÖ üzerinden aklamaya çalışmayın. Çetin Doğan, 28 Şubat'ın kara lekeli generallerinden birisidir. Yargılanıp, 'er' olmuştur. Bunu zevkle söylüyorum. 84 yaşında dediğin insanlar beni iki aylık bebeğim ve iki yaşındaki çocuğumla sokağa attılar. 84 yaşındaki bu adam emekli maaşı alıyor ama. Siz 28 Şubat'ın yargılamasına gölge sürüyorsunuz." şeklinde konuştu.