Sözcü yalan fabrikası

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Sözcü gazetesinin “Atatürk yaptı AK Parti sattı” manşetinde CHP’nin tek parti diktası döneminde inşa edildiği iddia edilen fabrikaların büyük bölümünün yalan olduğu, kaynağın ise sahte bir Facebook hesabına dayandığı ortaya çıktı.

Uydur uydur yaz

AK Parti iktidarının Başkan Erdoğan öncülüğünde 19 yılda imza attığı devasa icraatları yok sayarak CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal’in arkasına saklanan ve “Atatürk yaptı AK Parti sattı” ifadeleriyle manşete taşıyan Sözcü baltayı taşa vurdu. Sözcü’nin önceki günkü “AKP’nin 19 yılı satarak geçti” başlıklı manşetinde “Atatürk cumhuriyeti kurduktan sonra yaptığı devrimlerle Türkiye’yi adeta şaha kaldırdı. Fabrika üstüne fabrika açarak ekonominin temellerini attı” denildi. Haberde “Atatürk Yaptı” denilerek sıralanan fabrika listesinin çürük olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. Listenin tek kaynağının “facebook.com/Asiler1923” uzantılı sahte bir hesabın 29 Mart 2015 tarihli “Atatürk’ün Açtığı Fabrikalar” paylaşımına dayandığı belirlendi. Listedeki fabrikaların 11’inin Osmanlı eseri olduğu, 5’inin özel teşebbüsle hayata geçirildiği, 2’sinin yabancılara ait olduğu kaydedildi. 4 kuruluşun iki defa yazıldığı listede “baraj” ve “tamirhane”lerin bile fabrikaymış gibi yer aldığı görüldü.

Neredeyse hepsi Osmanlı eseri

Mazisi 15. asra dayanan bir Osmanlı kuruluşu olan Makine Kimya Endüstrisi’nin kârlarıyla oluşturulan Ankara Fişek Fabrikası, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, Kayaş Kapsül Fabrikası, CHP icraatı gibi yansıtıldı.



Osmanlı’dan kalma Barut Tüfek ve Top Fabrikası listeye iliştirildi.



1848’de kurulan Osmanlı Kömür İşletmeleri’nin devamı olan Zonguldak Taş Kömür Fabrikası ve bu işletmeye ait Antrasit Fabrikası’nın CHP iktidarının bütçesinden finanse edildiği iddiası yalan.



Gölcük Tersanesi’nin projesi tamamen Osmanlı dönemine ait.



Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası Osmanlı’ya ait.



Bakırköy Bez Fabrikası, 1800’lerde kurulmuş bir Osmanlı fabrikası.



Listede 1934 tarihli Konya Ereğli Bez Fabrikası yer alıyor. Cumhuriyet’in 11’inci yılında ancak bir tane bez fabrikası açılmış.. Oysa Sultan 2. Abdülhamid Han’ın devrindeki en buhranlı günlerde 31 adet halı, bez, kumaş ve iplik fabrikası açılmıştı.

Şahısların fabrikaları

CHP tarafından önü kesilen Nuri Demirağ’ın şahsi imkanlarıyla 1936 yılında kurduğu Uçak Fabrikası da Sözcü’nün “Atatürk yaptı” listesinde. CHP iktidarının adeta ambargo uyguladığı, TSK ve THK’nın destek vermediği Demirağ, 1950’de Menderes’in partisinden milletvekili olmuştu.



“Atatürk yaptı” denilen ancak şahsi teşebbüs olan diğer fabrikalar: Şakir Zümre Fabrikası (1925), Uşak Şeker Fabrikası (1926), Bünyan Dokuma Fabrikası (1927).



Listedeki Bursa Süt Fabrikası (1934) ise Selim Süter, Şakir Süter, Aburrahim Süter ve Faik Barışıcı’nın hür teşebbüs olarak kurdukları bir süt tozu fabrikası.

Alman-İngiliz hakimiyeti

Almanların kurup işlettikleri Ankara Hava Gazı Fabrikası (1929) Atatürk icraatı olarak lanse ediliyor. İşletme imtiyazı verilen Alman Stettiner Chamotte-Fabrik Anonim Şirketi ve Elektricitäts Lieferungs-Gesellschaft (AEG) konsorsiyumu tarafından Ankara’nın Maltepe semtinde inşa edilen bu fabrikanın mimarı bile Alman vatandaşı Werner Issel’di.



1925 yılında tütün atölyesi olarak kurulup 1939 yılında Malatya Sigara Fabrikası’na dönüştürülerek İngilizlere satılan işletmeye de “Atatürk yaptı” deniliyor.

Tekrar tekrar yalan

Sözcü’nün manşetindeki listede Keçiborlu Kükürt Fabrikası iki defa geçiyor. Yani Mustafa Kemal, Keçiborlu Kükürt Fabrikası’nı hem 1934’te, hem 1935’te iki defa açmış!



Sözcü’nün fabrika listesindeki İzmit Şişe ve Cam Fabrikası (1934) ile Paşabahçe Cam Fabrikası (1935) iki farklı işletme gibi yer aldı. Ancak bunlar tek fabrika. Ve Paşabahçe fabrikası, hilafet için Hindistan/Pakistan Müslümanlarının Türkiye’ye gönderdiği paralarla kurulan İş Bankası tarafından finanse edildi.



Kırıkkale Çelik Fabrikası (1928) ile Kırıkkale Elektrik Santrali (1931) listede farklı işletmelermiş gibi yazılmış. Halbuki ikisi tek kuruluş. Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası’nda 1931’de yapılan genişletme faaliyeti “fabrika açılışı” gibi yansıtılıyor.



Osmanlı işletmesi olmasına rağmen listede yer alan Zonguldak Antrasit Fabrikası (1934) ve Zonguldak Taş Kömür Fabrikası (1935) iki farklı işletme gibi Atatürk’e mâl ediliyor.

Tamirhaneyi bile yazmışlar!

Ayrıca listede bulunan Ankara Çubuk Barajı (1936) adı üstünde baraj, fabrika değil. Yalnızca AK Parti iktidarı döneminde 19 yılda yapılan baraj sayısı 585.



“Atatürk yaptı” listesindeki Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925) yine adı üstünde tamirhane, fabrika değil.

1850 yılında “Basmahane” adı altında kurulan 1921’de Harbiye Nezareti Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü’ne geçen Bakırköy Bez Fabrikası’nı bile “Atatürk”e kurdurttular!