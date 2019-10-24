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Sözcü ve Cumhuriyet’ten yine algı operasyonu! İlahiyat mezununu hazmedemediler

Algı operasyonlarıyla dikkat çeken Sözcü Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Trafik ve İstasyonları Daire Başkanlığına atanan Abdullah Özcanlı'nın 22 yıllık raylı sistem ve ulaşım tecrübesini hiçe saydı. İki gazetede yayınlanan haberlerin detaylarında Abdullah Özcanlı'nın ilahiyat mezunu olduğuna vurgu yapması fark edildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:11
Sözcü ve Cumhuriyet’ten yine algı operasyonu! İlahiyat mezununu hazmedemediler

TCDD Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında kurum personeli Abdullah Özcanlı hakkında yapılan haber ve paylaşımlar üzerine yaptığı açıklamada, adı geçen personelin 22 yıllık raylı sistem ve ulaşım tecrübesi olduğunu belirtti. TCDD, Abdullah Özcanlı'nın 1997-2015 yılları arasında 18 yıl boyunca İstanbul’daki Kent içi Raylı sistem işletmelerini yapan Metro İstanbul AŞ’de metro ve tramvay trafiğini düzenleyen birim olan İşletme Müdürlüğünde görev yaptığını da hatırlattı.

TCDD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın kuruluşları ile sosyal medya üzerinden personelimiz Abdullah Özcanlı hakkında olumsuz algı yaratmaya yönelik gerçek dışı bilgilerin yayınlanması üzerine konu ile ilgili bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Haberde iddia edildiğinin aksine Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanımız Abdullah Özcanlı’nın 22 yıllık Raylı Sistem ve Ulaşım tecrübesi bulunmaktadır. Abdullah Özcanlı, 1997-2015 yılları arasında 18 yıl boyunca İstanbul’daki Kent içi Raylı sistem işletmelerini yapan Metro İstanbul AŞ’de metro ve tramvay trafiğini düzenleyen birim olan İşletme Müdürlüğünde görev yapmıştır. Bu müdürlükte sırasıyla; işletme şefliği, işletme müdür yardımcılığı ve 2008-2015 yılları arasında 8 yıl boyunca da İstanbul’daki bütün metro hatlarının istasyon ve tren trafiğinden sorumlu İşletme Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

2016-2017 yılları arasında Metrobüs hatlarının verimlilik projesini hayata geçirerek %20 kapasite artışı sağlamıştır. Bu proje kapsamında “Company of the Year-Transportation (2017) Uluslararası Stevie Gümüş Ödülü” alınmıştır. Bu proje ile ilgili kayıtlar İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT Genel Müdürlüğü’nde mevcut olup idare yetkililerinden temin edilmesi mümkündür. 2018 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ tarafından işletilen Bursa terminali otobüs hatlarında yaptığı verimlilik çalışmasıyla %10’un üzerinde araç tasarrufu sağlanmıştır. Bununla ilgili kayıtlar da BURULAŞ Genel Müdürlüğü’nde mevcuttur. Ülkemizdeki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir belediyeleri de dahil olmak üzere tüm kent içi raylı sistem işletmecilerinin üye olduğu TÜRSİD (Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği)’nin kurucularından olan Özcanlı, Trafik ve İstasyon Yönetimi Komisyonunu kurmuş ve Metro İstanbul’un bu alanda sahip olduğu bilgi birikimini ve işletmecilik tecrübesini Ülkemizde yeni açılan tüm raylı sistem işletme ve idarelerine aktarılmasını sağlamıştır. 2011-2015 Yılları arasında Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından standart ve yeterlikleri hazırlatılan demiryolu ile ilgili Raylı Sistem mesleklerinin standart ve yeterlilik hazırlama süreçlerinde görev almıştır.

22 yıllık tecrübeyi hiçe saydılar

Bazı basın kuruluşlarında yer alan tecrübesiz ve liyakatsiz yönetici suçlamalarına hedef olan Abdullah Özcanlı’nın 22 yıllık ulaşım sektöründeki tecrübesi, 23 yıl önce sadece 6 ay süreyle pazarlama elemanı olarak çalıştığı şirkete dayandırılarak “İBB’DE MEZBAHANEDE İŞE BAŞLADI” ve “HIZLI TREN GİBİ HIZLA YÜKSELDİ” manşetiyle bilinçli olarak gizlenmiştir.

İlahiyat mezunu olması rahatsız etti

Öte yandan İlahiyat Fakültesi mezunu olması sebebiyle liyakatsiz olduğu ve kayırmacılık yapılarak atandığı imasıyla 22 yıllık ulaşım sektöründe çeşitli görevlerde ve sektör meslek kuruluşlarındaki başarılı faaliyetleri yok sayılarak çalışanımız ve Teşekkülümüz, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Kamuoyunu yanlış ve önyargılı şekilde yönlendirme amacı taşıdığı açıkça görülen yukarıdaki haber başlığı ve içeriği, kamuoyunu doğru ve yansız bilgilendirme sorumluluğu bulunan tarafsız gazetecilik anlayışı ile asla bağdaşmamaktadır. Bu haberle ilgili tekzip süreci başlatılmış olup Teşekkülümüzün itibarsızlaştırılmasına yönelik hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuz kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 16:11
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Adana
  7. TCDD Genel Müdürlüğü
  8. Abdullah Özcanlı
  9. Cumhuriyet
  10. Sözcü
  11. Metro İstanbul AŞ
  12. Kent içi Raylı sistem
  13. İBB

YORUM YAZ

  • Ekspres Ekspres 11 sa önce
    İt ürür kervan yürür diyen dâhiymiş gerçekten,bu günleri görmüş.
  • NurNur12 sa önce
    Müslümanlar kadar taş düşsün başınıza pis kefereler bu gazeteleri okuyanlar müslümanlarsaeğer bu gazeteleri okumazlar okumaya devam ederlerse müslümanlıklarını sorgulasınlar
  • misafirmisafir12 sa önce
    dumanlı!!Çabalayıp,bir kişiye ekmek kazanma imkanı sağlasanız.Bir kişi de gelip lkazanımına etkisi olmayan,sizin çabanızla ekmeğini kazanma çabasına devam eden bu kişiyi kanıtsız,varsayımlarla ekmeğinden etmeye yönelse,bu kişi liyakat sahibidir denebilir mi?
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 14 sa önce
    Bu imam arkadaşların diyanet yerine başka bakanlıklara meyletme niyedir bilinmez..imamlık zor geliyor galiba
  • Barış pınarıBarış pınarı14 sa önce
    Onlar kendi gibi olamayan vatan haini olmayan vatanını seven adamları istemezler işte CHP zihniyeti bu 
  • dumanlıdumanlı14 sa önce
    Diğer bölümlere ne gerek var ilahiyatta mühendislik,tıp, kamu yönetimi ekonomi hukuk fen bilimleri her şeyi öğretiyorlar.Kapatın teknik üniversitelerini,tıp fakültelerini,hukuk fakültelerini ilahiyatçılar hepsini yapar. Onlar her dalda ehil ve liyakatlıdırlar. ACABA!
  • GaniGani15 sa önce
    İlahiyat ci ne anlar bu teknik işten. Gitsin o cuma namazı kildirsin. 
  • VefaVefa15 sa önce
    cumhuriyyet gazetesinin gazeteçilikle alakası yok. siyasi mühalifetinpaçavrasıtır
  • can ugurcan ugur15 sa önce
    CUMHURİYET İN ADINI LEKELEYEN BU PAÇAVRA GASTEYİ OKUMAYIN..
  • ZAFERİMZAFERİM16 sa önce
    ONLAR;BU ÜLKENİN HAYRINA HİÇBİR ŞEYİ İSTEMEZLER.YILLARCA SOLCULUK TASLADILAR.
  • misafirmisafir16 sa önce
    TÜRKİYEYİ 2 sente muhtaç hale getiren,ülkeyi maddi manevi bunalımlara sokan,imf kapılarında yüksek faizle de olsa2 kuruş borç alabilmekiçinsabahlara kada imf kapılarında beklemek zorunda bırakanlar ,ülkeyi yabancı üikeler karşısında el pençe durur hale geiren, imam haip ve ilahiyat kökenli değil. Türkiyeyi 2 sente MUHTAÇ HALDEN KURTARAN,,ülkeyi maddi manevi BUNALIMLARDAN KURTARAN,imf kapılarında yüksek faizle de olsa2 kuruş borç alabilmek içinsabahlara kadar İMF KAPILARINDA BEKLEMEK KONUMUNDAN KURTARAN,ülkeyi yabancı üikeler karşısında AYAK AYAK ÜSTÜNE ATABİLECEK KONUMA GETİREN İLAHİYAT veya İMAM HATİP KÖKENLİ DİR.,
  • Leventbay Leventbay 16 sa önce
    TecrübeymişHala bu salakça sinyaliizasyon işini halledemediler 18.yuzyil elkol yardimiyla işmiyapilr . Kaza oldumu Allahtan denir geçiştirilr . Bırakın bu işleri
  • Recep DENGİZ Recep DENGİZ 16 sa önce
    Bunlar batı medeniyeti batı medeniyeti diye yıllardır bir tarafını yırtan. Aslını unutup kalemini ruhunu batıya satan zavallılardır.
  • afyonluafyonlu16 sa önce
    her zaman aynı şeyler. itler ürüyor, kervan yürüyor.
  • OsmanOsman16 sa önce
    2 şişe soda içsinler. Hazımsızlığa iyi gelir.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU16 sa önce
    YETERKİ MÜSLÜMAN OLMASIN.MÜSLÜMAN EN VASAT GÖREVLERDE OLMALI.HATTA ONLARA İŞ,EKMEK VERİLMEMELİ BUNLARA GÖRE.
  • KöylüKöylü16 sa önce
    Bunlara kafir demek caiz değildir.

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