0553 313 94 23

Sözcü ve CHP'li isimden güldüren sözler! "MHP'li belediye'yi AK Parti'den alacağız"

CHP'ye yakın yayın politikasıyla bilinen Sözcü gazetesi güldüren bir haber yayımladı. CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Serdal Kuyucuoğlu'nun açıklamalarına yer verilen haberde MHP'li belediye için "Mersin'i AK Parti'den mutlaka alacağız" başlığı kullanıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:35
Sözcü ve CHP'li isimden güldüren sözler! "MHP'li belediye'yi AK Parti'den alacağız"

Sözcü Gazetesi'nde Hande Zeyrek imzalı haberde büyük skandala imza atıldı. CHP'nin 26. dönem Milletvekili olan ve 2019 Yerel Seçimler'inde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaya hazırlanan Serdal Kuyucuoğlu'nun açıklamalarına yer verilen haberde MHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi için "Mersin'i AK Parti'den mutlaka alacağız" ifadelerine yer verildi.

Kuyucuoğlu daha önce de gündem olmuştu

CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Serdal Kuyucuoğlu'u daha önce de Mersin'de açılan bir devlet kurumuna ait binanın yerinde olmadığını ileri sürerek konu hakkında basın açıklaması yapmış, uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, başkanın çok iddialı olduğunu ancak tek sorunun belediyenin AK Parti'de olmayışı olduğunu belirterek dalga geçti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın gelecek dönem aday olmayacağını bildirmesi sonucu MHP Mart 2019 Yerel seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday göstermeye hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:35
  1. Mersin
  2. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  3. Sözcü
  4. MHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi
  5. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emeklilikte yaş önergesi reddedildi
    1. Emeklilikte yaş önergesi reddedildi
    2. Başkan Erdoğan, Prof. Erbaş ile görüştü
    3. Bunların tamamı kansere karşı
    4. Türkiye'den F35 hamlesi! Üretim..
    5. Fenerbahçe yeni hocasıyla anlaştı!
    6. Erhan Usta neden görevden alındı?
    7. Sözcü ve CHP'li isimden güldüren..
    8. Büyükelçi Yıldız'dan Barzani'ye ziyaret
    9. AK Parti Ordu İl Yönetimi istifa..
    10. MHP'de deprem! Bahçeli o ismi görevden..
    11. Göz kapağı düşüklüğü ameliyat..
    12. Adnan Oktar'ın ağabeyi hakkında karar..
    13. AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması
    14. Erhan Usta MHP Grup Başkanveli..
    15. Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı..
    16. Afrika ülkesinde ele geçirildi! Tam 41..
    17. İspanya Suudi Arabistan kararını..
    18. Trafik kazasında can veren aynı..
    19. Köşeye sıkışan Prens Selman'dan..
    20. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur