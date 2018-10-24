Sözcü ve CHP'li isimden güldüren sözler! "MHP'li belediye'yi AK Parti'den alacağız"

Sözcü Gazetesi'nde Hande Zeyrek imzalı haberde büyük skandala imza atıldı. CHP'nin 26. dönem Milletvekili olan ve 2019 Yerel Seçimler'inde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaya hazırlanan Serdal Kuyucuoğlu'nun açıklamalarına yer verilen haberde MHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi için "Mersin'i AK Parti'den mutlaka alacağız" ifadelerine yer verildi.

Kuyucuoğlu daha önce de gündem olmuştu

CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Serdal Kuyucuoğlu'u daha önce de Mersin'de açılan bir devlet kurumuna ait binanın yerinde olmadığını ileri sürerek konu hakkında basın açıklaması yapmış, uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, başkanın çok iddialı olduğunu ancak tek sorunun belediyenin AK Parti'de olmayışı olduğunu belirterek dalga geçti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın gelecek dönem aday olmayacağını bildirmesi sonucu MHP Mart 2019 Yerel seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday göstermeye hazırlanıyor.