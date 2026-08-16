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Gündem Sözcü, siz kimin sözcüsüsünüz? Kendi rakamlarıyla kendini yalanladı
Gündem

Sözcü, siz kimin sözcüsüsünüz? Kendi rakamlarıyla kendini yalanladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sözcü, siz kimin sözcüsüsünüz? Kendi rakamlarıyla kendini yalanladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü üzerinden ekonomik verileri karşılaştıran Sözcü gazetesine kendi yayımladığı rakamlarla cevap verdi. Asgari ücretin dolar karşılığı, et alım gücü ve dış borcun milli gelire oranını masaya yatıran Karahasanoğlu, yazısını “Siz kimin sözcüsüsünüz?” sorusuyla tamamladı.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “AK Parti’nin başarısını Sözcü’den okuyalım” başlıklı köşe yazısında, Sözcü gazetesinin “24 yılda ne kadar yoksullaştık” şeklinde sunduğu ekonomik verileri mercek altına aldı.

Sözcü’nün kendi rakamlarından hareket eden Karahasanoğlu, 2002 yılında 184 TL olan asgari ücretin 126 dolara karşılık geldiğini, 2026 için verilen 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin ise 586 dolar olduğunu hatırlattı.

Karahasanoğlu, “Demek ki neymiş, muhalif Sözcü gazetesine göre bile, AK Parti iktidarı iş başına geldiği günden bu yana asgari ücreti dolar bazında 4,5 kat artırmış” değerlendirmesinde bulundu.

“2002’DE 19 KİLO, BUGÜN 28 KİLO DANA ETİ”

Karahasanoğlu, Sözcü’nün paylaştığı et fiyatlarını da asgari ücret üzerinden hesapladı.

2002’de asgari ücretle yaklaşık 19 kilogram dana eti alınabilirken, 2026’da bu miktarın yaklaşık 28 kilograma yükseldiğini belirten Karahasanoğlu, tavuk etinde ise 72 kilogramdan 188 kilograma çıkan bir alım gücü hesabı yaptı.

Karahasanoğlu, Sözcü’ye şu sözlerle yüklendi:

“Ne oldu Sözcü? Kendi rakamlarınla kendini yalanladın mı?”

DIŞ BORÇ ELEŞTİRİSİNE DE CEVAP VERDİ

Sözcü’nün dış borcun 132 milyar dolardan 518,5 milyar dolara yükseldiği yönündeki karşılaştırmasına da değinen Karahasanoğlu, borcun tek başına dolar tutarıyla değil milli gelire oranıyla değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

2002’de dış borcun milli gelire oranının yaklaşık yüzde 55 olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 33 seviyesinde bulunduğunu ifade eden Karahasanoğlu, milli gelirdeki artışın dış borçtaki yükselişten daha güçlü olduğunu kaydetti.

“SÖZCÜ, SİZ KİMİN SÖZCÜSÜSÜNÜZ?”

Sözcü’nün AK Parti dönemini eleştirmek amacıyla yayımladığı verilerin farklı bir hesaplamayla tam tersine iktidarın ekonomik performansına ilişkin olumlu bir tablo ortaya koyduğunu savunan Karahasanoğlu, yazısını dikkat çeken şu soruyla tamamladı:

“Ve soralım Sözcü’ye, siz kimin sözcüsüsünüz?”

ALİ KARAHASANOĞLU’NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

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Yorumlar

resat

bnların mahir oldukları alanlardandır , kendileri için zafer kabul ettikleri ancak millet için birer yıkım olan nice hususu, allayıp pullayıp, millete zafer diye ilan etmeleri, bakla yemiyen rakkamlara ,çok güzel takla lar attırdıkları malumdür,,kitleleride marmarayı ,yüzü batıya dönük belediye başkanlarının yaptığını gerine gerine söyleyecek kadarda müsaittir ,
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