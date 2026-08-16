2 yıldır takip ediyorlardı Fransızlar izledi Türk iş adamı oltayla yakaladı
Dünyanın farklı birçok bölgesinde 20 yıldır sportif balık avcılığı yapan Denizlili iş adamı Halil Alptuğ Önal'ın oltasına, Ege Denizinde gerçekleştirdiği son avı sırasında Fransızlar tarafından yürütülen proje çerçevesinde 2 yıldır takip edilen mavi yüzgeçli bir orkinos takıldı. Avlamadan daha fazla bir mücadele vererek balığın yeniden nefes almasını sağlayan Önal, "Koçum; büyü büyü, kocaman ol, bol bol yavrula. Sonrasında nasip olur tekrar görüşürüz. Hadi bay bay, seni gidi yakışıklı kovboy" sözleriyle balığı derinliklere uğurladı.