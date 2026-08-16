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Kayseri'de esrarengiz ölüm: Rezidansta can verdi!

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Kayseri'de esrarengiz ölüm: Rezidansta can verdi!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansta rahatsızlanan bir kişi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

#1
Foto - Kayseri'de esrarengiz ölüm: Rezidansta can verdi!

Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı Gülük Mahallesi'nde bulunan 7 katlı rezidansın 4. katında konaklayan S.D. (58) fenalaşarak baygınlık geçirdi.

#2
Foto - Kayseri'de esrarengiz ölüm: Rezidansta can verdi!

Bir süre sonra S.D. ile aynı odada kalan ve ismi öğrenilemeyen kişinin ihbarı üzerine adrese, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kayseri'de esrarengiz ölüm: Rezidansta can verdi!

Ekiplerin ilk müdahalesinde S.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

#4
Foto - Kayseri'de esrarengiz ölüm: Rezidansta can verdi!

S.D'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ismi öğrenilemeyen kişi de ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

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