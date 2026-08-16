Kayseri'de esrarengiz ölüm: Rezidansta can verdi!
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansta rahatsızlanan bir kişi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansta rahatsızlanan bir kişi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı Gülük Mahallesi'nde bulunan 7 katlı rezidansın 4. katında konaklayan S.D. (58) fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Bir süre sonra S.D. ile aynı odada kalan ve ismi öğrenilemeyen kişinin ihbarı üzerine adrese, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinde S.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
S.D'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ismi öğrenilemeyen kişi de ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
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