Sözcü Sezgin Baran Korkmaz yazısıyla akıllara durgunluk verdi!

Avusturya'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi için çalışmalar başlatıldı. Aynı şekilde ABD’de Korkmaz’ın iadesini istiyor. Son detaylar böyleyken Sözcü'de Sezgin Baran Korkmaz hakkında bir yazı kaleme alındı.Yazıda bir hayli çelişkili ifadeler kullanıldı. Aytunç Erkin tarafından kaleme alınan “6 Kasım’da tedbir ‘ivedilikle’ kaldırıldı” başıklı yazıda, Sezgin Baran Korkmaz hakkında tedbir kararının 6 Kasım’da kaldırıldığı ve söz konusu karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Yılmaz’ın imza attığı belirtildi.

Aynı yazıda, ‘Korkmaz ve diğer 13 şüpheli hakkındaki şirket ve kişisel banka hesaplarındaki blokaj tedbirlerin ‘ivedi kaldırılması’ talimatı verildi. Kararda imzası bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, 16 Ekim’de Adalet Bakanlığı yardımcılığına atandı’ ifadesine yer verildi.

Ekim'de görev değiştiren ismin kararda imzası nasıl olur?

16 Ekim’de başka bir göreve atanan Hasan Yılmaz’ın 6 Kasım’daki kararda imzası bulunduğunu yazan Sözcü gazetesine göre Kasım ayı, Ekim'den önce geliyor. Yazıdaki söz konusu detay okuyucuların dikkatinden kaçmazken 'Biri Sözcü'ye Kasım'ın Ekim ayından sonra geldiğini öğretsin' yorumları yapıldı.