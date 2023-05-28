Sözcü, seçim sonucunu böyle ilan etti: Adam yine kazandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaşadığı hezimeti, Sözcü gazetesi, 2018 seçimlerine atıf yaparak duyurdu.
Türkiye bugün, İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandığa gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarışında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan fark atarak kazandı.
Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü, Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini 2018 seçimlerine atıfta bulunan ve slogan haline gelen şu cümle ile duyurdu:
"Adam yine kazandı...!"
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