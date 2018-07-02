Sözcü paçavrasının Silivri haberi de yalan çıktı!

Sözcü gazetesi manşetinden yeni bir skandala daha imza attı. Tüm seçim verileri elindeyken manşetinden Silivri cezaevindeki sandıklardan en çok oyun HDP ve AK Parti'ye çıktığını iddia etti.

Sözcü'nün algı oluşturmak için hazırladığı "Yüzlerce FETÖ'cünün tutuklu olduğu Silivri'den en çok oy HDP ve AKP'ye çıktı" başlıklı haberi yalan çıktı.

Sözcü, "Yüzlerce FETÖ'cünün tutuklu olduğu Silivri'den en çok oy HDP ve AK Parti'ye çıktı. Seçim sürecinde İYİ Parti ve CHP, iktidar tarafından FETÖ destekçiliğiyle karalanmıştı. Silivri Cezaevi'nden gelen sonuçlar ise bu karalamayı çörüttü" yazdı.

İşte Sözcü'nün o manşeti;

YSK SONUÇLARI SÖZCÜ'YÜ YALANLADI

Sözcü'nün manşetten verdiği bu yalan iddiayı Yüksek Seçim Kurumu'nun yayınladığı sonuçlar çürütttü. YSK'ya göre FETÖ'cülerin tutulduğu Silivri cezaevindeki sandıklardan en çok oy HDP ve CHP'ye çıkmış. Okuyucuları kandırmayı, yalan manşeti gazetecilik sanan Sözcü müzmin muhalifleri bu şekilde sömürmeye devam ediyor.

Silivri sandık sonuçları