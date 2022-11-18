Sözcü paçavrasının çarpıtmasına Çataklı'dan tepki: Korumaya çalışmayın, olayın faili PKK

Sözcü paçavrası, terör örgütü PKK'nın İstiklal'deki kanlı bombalı saldırısında hedef saptırmaya çalıştı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı kelime oyunu içeren ve yanlış yönlendiren haberi düzeltti.

Çataklı, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırı talimatının nereden geldiğiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Mersin'deki de İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu" açıklamasını provoke eden haberin ardından ilgili açıklama yaptı.

Mezkur gazete, "Bombalı saldırı talimatının lokasyonu yine değişti… Süleyman Soylu bu kez de ‘Münbiç’ dedi!" başlıklı skandal haberiyle Bakan Soylu'nun 14 Kasım'da gece saatlerinde yaptığı, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var." sözlerini çarpıttı.

Twitter hesabından Sözcü paçavrasının dezenformatif haberinin resmini paylaşarak açıklama yapan Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Dezenformasyon haberini düzeltelim, İstiklal'deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den, eylem talimatı Münbiç'ten, saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın, olayın faili PKK/PYD'dir."