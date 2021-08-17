Sözcü ortaladı, FETÖ vurdu! THY'ye yönelik operasyonel haber Samanyolu Haber'in manşetinde

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Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in imzası ile yayımlanan haberde, 'THY’nin kabin memurları Kanada’ya iltica ediyor' şeklindeki kaynaksız iddia yer almıştı. İlgili haberde, "Son dönemde gündeme gelen gri pasaport skandalının bir benzeri bugünlerde THY’de yaşanıyor. Kanada'ya uçan THY uçaklarının kabin ekiplerinden bazılarının, kimlik ve pasaportlarını otel odasında bırakarak bu ülkeye iltica başvurusunda bulundukları iddia ediliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

İlgili haberde Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) Başkanı Seçim Seçkin Koçak'ın açıklamalarına da yer verilmişti. Koçak da, hiçbir kaynağı ve delili olmayan iddiaya, "İltica hakkında duyumlar alıyoruz. Milli havayolunun ekibi olarak gidip ekibi bırakmasını hoş karşılamıyorum. İstifa edip gitmelilerdi." ifadeleri ile destek verdi.

Sözcü ortaladı FETÖ'nün yayın organı vurdu

Sözcü'nün THY'ye yönelik operasyonel haberi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün internet sitesi Samanyolu Haber'de anında karşılık buldu. Sözcü'ye konuşan HAVA-SEN Başkanı'nın sözlerini manşetine çeken FETÖ'nün Samanyolu Haberi, manşetinden yayımladığı haberinde, 'Kanada'ya uçan THY personeli iltica ediyor' başlığı ile operasyona ortaklık etti.