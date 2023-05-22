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Medya Sözcü okurları bile buna isyan etti! Yazarları böyle çileden çıktı
Medya

Sözcü okurları bile buna isyan etti! Yazarları böyle çileden çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:53:00 -
Sözcü okurları bile buna isyan etti! Yazarları böyle çileden çıktı

Okuyucularından gelen "Sizin üstenci bakışınız yüzünden birinci turda yüzde 49,5 oyu yine Erdoğan aldı" mesajları, Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru'yu adeta çılgına çevirdi.

Okuyucularından gelen "Sizin üstenci bakışınız yüzünden birinci turda yüzde 49,5 oyu yine Erdoğan aldı" mesajları, Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru'yu adeta çılgına çevirdi. 

Doğru, kendisine “Sizin üstenci bakışınız yüzünden birinci turda 49,5 oyu yine Reis aldı. Muhafazakâr seçmen kitlesinin yüzde 10'unu bile inandıramayıp bağlı olduğu ‘Tek Adam’dan koparıp alamadınız” eleştirilerinin geldiğini belirttiği bugünkü yazısında, “Evet ben üstenciyim. Ama sizde de izan yok” diyerek hakaretler savurdu.

Doğru, “Diyelim ki doğru… Ben üstenci baktım. (…) Siz alttan baktınız. (…) Be ne yapayım? Size mi uyayım? (…) Bak köprüler, boğaz geçişleri, otoyollar, hastaneler, uçak gemileri, yerli otomobil yapıyor, Karadeniz'in dibinde doğalgaz, Gabar Dağı'nda petrol buluyor, ‘asıl milli iradeyi temsil etmeyi o hak ediyor’ mu diyeyim. (…)” diye yazdı.

 
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