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Ekonomi Sözcü korku pompaladı: Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor
Ekonomi

Sözcü korku pompaladı: Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-16 17:08:00 -
Sözcü korku pompaladı: Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor

Sözcü, bayramda bile piyasalara korku pompalamaya devam ediyor. Gazete, akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam geleceğini öne sürdü.

Akaryakıt fiyatlarına temmuz başında ÖTV zammı gelecek. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ÜFE verisiyle birlikte akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı belli olacak.

3 Temmuz'da netlik kazanacak

2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı netlik kazanacak.

Ocak-mayıs döneminde ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Haziran ayında da benzer bir durum olursa 6 aylık ÜFE yüzde 21,82 olacak.

Sözcü zam geleceğini iddia etti

Sözcü'de yer alan habere göre, 6 aylık ÜFE'nin 21,82 gelmesi durumunda yüzde 20'lik KDV ile benzinin fiyatı 2 lira 47 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 32 kuruş artacak.

Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.
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