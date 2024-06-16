Sözcü korku pompaladı: Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına temmuz başında ÖTV zammı gelecek. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ÜFE verisiyle birlikte akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı belli olacak.

3 Temmuz'da netlik kazanacak

2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı netlik kazanacak.

Ocak-mayıs döneminde ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Haziran ayında da benzer bir durum olursa 6 aylık ÜFE yüzde 21,82 olacak.

Sözcü zam geleceğini iddia etti

Sözcü'de yer alan habere göre, 6 aylık ÜFE'nin 21,82 gelmesi durumunda yüzde 20'lik KDV ile benzinin fiyatı 2 lira 47 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 32 kuruş artacak.

Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.

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