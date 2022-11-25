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Siyaset Sözcü ile Ekrem'in arası düzeldi! İşte o reklam
Siyaset

Sözcü ile Ekrem'in arası düzeldi! İşte o reklam

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sözcü gazetesi arasındaki kavga, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yayınlanan reklamla sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 02:18:00 -
Sözcü ile Ekrem'in arası düzeldi! İşte o reklam

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü Gazetesi'nin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ambargosu sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Ekrem İmamoğlu'nun kutlama mesajı Sözcü Gazetesi'nde reklam olarak yer aldı.

Ekrem İmamoğlu ve Sözcü arasında bir süredir kavga yaşanıyordu.

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, İmamoğlu'na yönelik ambargonun sorulduğu soruya, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz." diye cevap vermişti.

Daha sonra, CHP'li İmamoğlu'na bağlı zabıtaların, Sözcü Gazetesi'nin firari sahibi Burak Akbay'ın annesinin yalısını bastığı ve sorgusuz sualsiz ceza kestiği öğrenilmişti.

Akbay'ın annesinin oturduğu yalıya, kızdığı ve zor durumda kaldığı bir haber sebebi ile zabıta gönderdiği iddia edilen İmamoğlu, bir süre önce katıldığı Halk TV canlı yayınında, yaşanan olaya gerekçe olarak şunu gösterdi: CİMER'e giden asılsız bir ihbar sebebi ile haberimiz olmadan zabıta gönderilmiş.

Sözcü, İmamoğlu'nun açıklamasına karşılık olarak, “Konu bizim açımızdan kapanmıştır." cevabını vermişti.

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