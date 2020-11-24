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Gündem Sözcü ile bile ters düştüler! Kemalist Cumhuriyet’ten ihanet dolu manşet
Gündem

Sözcü ile bile ters düştüler! Kemalist Cumhuriyet’ten ihanet dolu manşet

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararları sonrasında da skandal manşetler atan Cumhuriyet paçavrası, Akdeniz'de Alman fırkateyninin Türk gemisini durdurması hakkında da ihanet dolu bir manşetle çıktı. Sözcü bile "Alman korsanlığı" diyerek Berlin'i eleştirirken, Cumhuriyet Türkiye'nin yanında yar alamadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:08:00 -

Dün Alman askerleri, Libya'ya gıda malzemesi götüren Türk yük gemisini bastı. Skandalın ardından tüm Türkiye tek ses oldu. Ankara duruma sert tepki göstererek Almanya'nın geri adım atmasını sağladı.

Tüm Türkiye bu baskına karşı bir olurken, Cumhuriyet gazetesi yine ülkesinden yana bir tavır sergileyemedi. Türkiye'nin S-400 alması sonrası ABD'nin eşkıyalık yapıp Ankara'ya yaptırım kararı almasında bile adeta Washington'un sözcüsü gibi hareket eden Cumhuriyet, Libya'ya insani yardım malzemesi götüren geminin aranması skandalına sesini çıkarmadı. Cumhuriyet, "Akdeniz'de Irini gerilimi" manşeti atarak, hiçbir yorum vermeden haberi aktardı.

Sözcü gazetesi bile bugün Ankara'ya yönelik saldırılarını bir kenara bırakarak, "Alman korsanlığı" manşetiyle çıkarken, Cumhuriyet'in tavrı büyük tepki çekti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Cumhuriyet'in bu manşeti de masaya yatırıldı.

Söz konusu gazetesinin bu tavrının tasvip edilemeyeceğini belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, S-400 ve F-35 sorunlarında da aynı tavrın sergilendiğini vurgulayarak "Cumhuriyet gazetesinin o başlığı gerçekten bugün için kendi ülkesine ihanet anlamındadır." dedi.

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