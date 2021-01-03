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Gündem Sözcü geri adım attı
Gündem

Sözcü geri adım attı

Türk milletinin sözcülüğünü yapmak yerine Haçlı’nın borazanlığını tercih eden Sözcü gazetesinin Ayasofya ayıbına tepkiler dinmek bilmiyor. Ayasofya’nın açılmasını 2020 yılının felaketleri arasında gösterecek kadar küstahlaşan Sözcü’den utanç dolu bir açıklama daha geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 09:03:00 -
Sözcü geri adım attı

 Hakkı Bilir  Ankara 

Düşünülmüş ve planlı bir haberi, editoryal hata diyerek basitleştirmeye çalışan sözde gazete, 83 milyon vatandaşımızla dalga geçmeye çalıştı.

1. Sayfadan saldırı

Kamuoyundan gelen yoğun baskı sonucu özür dilemek zorunda kalan Sözcü, dün komik yeni bir açıklama yaptı. Genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz adına yapılan açıklamada, “Sosyal medya ve bazı sitelerde, ‘Sözcü Ayasofya’nın açılmasını felaket olarak gösterdi’ yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya’nın açılışına ‘felaket’ demek gibi bir kastımız yoktu” ifadelerine yer verildi. Yayın kurulu tarafından kasıtlı olarak hazırlanan provokatif haber, yazı işlerindeki bir editörünü üzerine yüklenmek istendi.

Sarhoş mu hazırlandı?

Bilindiği üzere gazetelerin ilk sayfası tecrübeli gazetecilerden oluşan geniş bir Yayın Kurulu tarafından hazırlanır. Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden Sözcü’nün bu açıklaması sonrası kafalarda soru işareti belirdi. Hilalin ‘Haç’a karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü Ayasofya’nın açılmasını Yunan gazetesi ağzıyla ‘felaket’ olarak değerlendiren Sözcü’nün 1. sayfası Yayın Kurulu tarafından değil de Yazıişleri Editörleri vasıtasıyla mı hazırlanıyor? Manşet hazırlanırken, Yayın Kurulu Üyeleri sarhoşluk derecesinde bilinçlerini mi kaybetmişlerdi? Kamuoyu şimdi bu soruların cevabını Metin Yılmaz’dan merakla bekliyor.

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