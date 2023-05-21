Sözcü gazetesi yazarından tarihi itiraf! "İhanetten farkı yoktur" deyip saydırdı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, altılı masada seçim öncesi yaşanan ve 14 Mayıs sonrasında da devam eden kaosu istemeden de olsa itiraf etmek zorunda kaldı.

Ankara 2. Bölge’den milletvekili seçilen İYİ Partili Adnan Beker’in "Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit" sözlerini köşesine taşıyan Turan, "Millet ittifakına saplanan hançer" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için büyük gayret sarf ediyor ve takdir edilecek bir çaba gösteriyor. Fakat… İttifakın diğer liderlerinin (Meral Akşener hariç) aynı gayreti gösterdiklerinden emin değilim. Bazı İYİ Parti’liler Millet İttifakı’nın altını oymaya çalışıyor. Son bir örnek: Ankara 2’nci Bölge’den milletvekili seçilen İYİ Partili Adnan Beker’in olur olmaz konuşmalarının ihanetten farkı yoktur! Bu adam, Altılı Masa’yı yıpratmak için elinden geleni yapıyor. İşin daha hazin tarafı İYİ Parti yönetimi bu tip adamları uyarmıyor. Adamın orada-burada söylediklerine bakın: “Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.” Tam bir bölücü, ayrıştırıcı bir ifade… Böyle düşünüyorsanız, neden Altılı Masa’ya oturdunuz? Millet İttifakı’na saplanan bir hançerdir bu! Brütüs hançeri!"



ÖNE ÇIKAN VİDEO