Sözcü gazetesi bıktırdı! Kızılay Başkanı Kınık’tan iddialara cevap

YENİ AKİT ANKARA

Kızılay Genel Başkanı Kerem Dr. Kerem Kınık’ın 13 yerden maaş aldığını iddia eden Sözcü Gazetesi’ne sosyal medya üzerinden cevap verem Kınık yaptığı paylaşımda haberin külliyen yalan olduğunu ifade ederek, “Sahada afetlerle uğraşırken @gazetesozcu’nün kötü niyetli bir yalan haberi ile güne başladık. Artık bu, kavgada yumruk sayılmaz yaklaşımından bıktık usandık. Tek maaşım Üniversitemden aldığım öğretim üyesi maaşıdır. Hukuk yolu ile kişisel ve kurumsal haklarımızı koruyacağız” ifadelerini kullandı.