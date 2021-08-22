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Gündem Sözcü gazetesi bıktırdı! Kızılay Başkanı Kınık’tan iddialara cevap
Gündem

Sözcü gazetesi bıktırdı! Kızılay Başkanı Kınık’tan iddialara cevap

Sözcü Gazetesi’nin manşetten verdiği “Kızılay Başkanı 13 Maaş Alıyor” başlıklı haberine Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 14:21:00 - 2021-08-22 14:21:41
Sözcü gazetesi bıktırdı! Kızılay Başkanı Kınık’tan iddialara cevap

 YENİ AKİT  ANKARA 

Kızılay Genel Başkanı Kerem Dr. Kerem Kınık’ın 13 yerden maaş aldığını iddia eden Sözcü Gazetesi’ne sosyal medya üzerinden cevap verem Kınık yaptığı paylaşımda haberin külliyen yalan olduğunu ifade ederek, “Sahada afetlerle uğraşırken @gazetesozcu’nün kötü niyetli bir yalan haberi ile güne başladık. Artık bu, kavgada yumruk sayılmaz yaklaşımından bıktık usandık. Tek maaşım Üniversitemden aldığım öğretim üyesi maaşıdır. Hukuk yolu ile kişisel ve kurumsal haklarımızı koruyacağız” ifadelerini kullandı.

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