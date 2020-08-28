Türkiye’de vatanla, devletle, dinle, diyanetle derdi olanlar sahibi oldukları ya da çalıştıkları gazetelerde, dergilerde, köşe yazılarının her satırında bu rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Bunlardan biri de Sözcü. FETÖ’den yargılanan ve halen yurt dışında kaçak olan Burak Akbay, 2007 yılında, din ve devlet düşmanı olanların temsilcisi Sözcü Gazetesi’ni kurdu. Laiklik adı altında yıllardır mütedeyyin kesimlere yaptıkları zulüm ve baskılar, AK Parti iktidarında tek tek yıkılmaya başlaması, laiklik ve Kemalizm üzerinden iktidarlarını oluşturan vesayetçileri rahatsız etti.

Sözcü haberleri

Millete tepeden bakan, kendi gibi düşünmeyenleri ve kendi gibi olmayanları tank paletlerinin altında artık ezemeyenler ve yeni Türkiye’de artık kendilerine yer bulamayanlar Türkiye ve İslam karşıtlığının Sözcü’sü oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanlığıyla gözü kör olan Sözcü, Türkiye’nin ne kadar düşmanı varsa onlarla oturup onlarla kalkıyor. Milletin iradesini küçükseyen, millete tepeden bakan, millete ‘bidon kafa’ yaftası vuranların kirli zihniyetinin Sözcü’cü, yeri geliyor terör örgütü PKK’ya, yeri geliyor Türkiye düşmanı PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye selam çakarken, yeri geliyor, küresel baronların kucağına oturan, şarlatan alçak, darbeci, ikiyüzlü, takiyyeci, FETÖ terör örgütüyle birlikte Türkiye’nin karşısında yer alıyor.

28 Şubat döneminde küresel baronların maşası olan gazetelerin yaptığı görevi günümüzde Sözcü gerçekleştirmeke. Sözcü ve Sözcü zihniyeti, İslam düşmanlıklarını her vesileyle dile getiriyor. Sözcü, senelerdir Mustafa Kemal ve laiklik adı alında muhafazakar kesimlere etmedikleri zulüm, atmadıkları iftira, uygulamadıkları baskı kalmayanların günümüzdeki sözcüsüdür.

Sözcü yayın politikası

Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde, milletin inancına, dinine, namazına ve ibadetlerine karşı savaş açan, İslam düşmanlığını her fırsatta paçavralarının karanlık manşetleri üzerinden kusan Sözcü, laiklik ve Kemalizm sömrüsü yaparak her daim Müslümanlar ve dini değerlere dil uzatacak kadar yobazlığa soyunmakta. Sözcü’nün, Allah’ın emri olan ve Müslüman’ın miracı kabul edilen namaza ve başörtüsüne düşmanlığı, Sözcü ve zihniyetinin aslında kimin sözcülüğünü yaptığının en bariz örneğidir.

Laiklik sömürüsüyle ceplerini dolduran Sözcü, her zaman olduğu gibi yine laiklik üzerinden gözümüzün nuru olan namaza olan hazımsızlığı, Allah katında tek ve hak din olan İslam’a düşman manşetleriyle zehir saçmaya devam etti. İşte Sözcü'nün dni ve devlet düşmanı yüzlerde manşetinden sadece bir kaçı:

Sözcü manşetleri

İslam’la, peygamberle, namazla, başörtüsüyle derdi olanlar, mizah yahut basın özgürlüğü adı altında bütün salyalarını akıtıyorlar. Bunların temsilciliğini de her zaman olduğu gibi Sözcü yapıyor. Kafalarındaki kirli ideolojilerini mizah kılıfı adı altında pazarlayarak Müslümanlara duydukları öfkeyi kirli satırlarına döküyorlar.

İslam karşıtı Sözcü Gazetesi’nin haftalık mizah dergisi Gırgır’da İslam Peygamberi Hz. Musa'yı (a.s) hedef aldı. Hz Musa’ya ağza alınmayacak küfürler paçavra Sözcü’nün yamağı sözde karikatür dergisi Gırgır üzerinden verilerek bu kez de peygamberlere karşı duydukları öfkeyi bir kez daha göstermiş oldular.

Sözcü’nün FETÖ manşetleri

Dine düşman olan Sözcü, terör örgütleriyle de kanki olmayı ihmal etmiyor. ABD’nin kucağına oturarak Türkiye’ye darbe yapmayan kalkan FETÖ’nün ilk hainliğinin başlangıcı olarak görülen MİT TIR'ları olayında FETÖ-Sözcü birlikteliğini görmek mümkün. 15 Aralık 2013 tarihli Sözcü Gazetesi’nin manşeti FETÖ’nün sözcüsü iddialarını kanıtlar niteliğinde.

Türkiye'yi açıkça hedef alarak Gezi Parkı üzerinden kirli bir oyun sahneye konuldu. Ağaç katliamı bahanesiyle Türkiye’nin dört bir yanında sokaklar savaş alanına döndü. Gezi Parkı’ndaki ağaç kesiminin arkasına sığınan şer odaklar seçilmiş iktidarı devirmek için sivil darbe girişiminde bulundu. Taksim’de başlayan bu darbe girişimine küresel baronların yurt dışındaki ve yurt içindeki işbirlikçileri basın üzerinden darbeye çanak tuttu. Gezi ihanetini sahiplenenler arasında Sözcü hiç olmaz mıydı? Sözcü Gezi'nin tam ortasındaydı.

ABD’nin besleyerek büyütüp Suriye ve Irak’a gönderdiği terör örgütü DEAŞ’a karşı Türkiye’nin kararlı mücadelesini hiç bir zaman görmeyen Sözcü’nün iki yüzlü manşetlerinden sadece bir tanesi de bu:

Sözcü yazarları

Sözcü Gazetesi yazarları da aynen gazetenin zihniyetindeki isimler. Sözcü yazarları da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı ile İslam düşmanlığı yazılarıyla bilinmekte. Sözcü Gazetesi yazarları Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan, Uğur Dündar, Soner Yalçın, Bekir Coşkun ve diğerleri.

"Profesyonel Kemalist tokatlayıcısı"olduğu iddia edilen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal kitabı üzerinden milyonları cebine indirmişti. Bodrum'da 3 yıl önce 4.6 milyon liraya aldığı denize sıfır villaya kaçak bölümler yapan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yaptığı kanuna ayrı işi hafife almış ve "Alt tarafı 2 oda 1 salon yazlık" savunmasında bulunmaktan bile haya etmemişti. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, koronavirüs salgını sürecinden Türkiye’nin verdiği başarılı mücadeleyi baltalamak için elinden geleni ardına koymamıştı. Diğer bir Sözcü yazarı ise Emin Çölaşan. Azılı İslam düşmanı Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 'Bizim yapamadığımızı Cemaat yaptı diyerek alçak, hain satılmış FETÖ’yü öve öve bitiremedi.

Hürriyet gazetesinden 14 Ağustos 2007 tarihinde kovulmuştu. Hürriyet’ten kovulan Emin Çölaşan Sözcü’ye kapat atmıştı. Sözcü’ye köşe yazarlığı yapmaya çalışan Emin Çölaşan, Sözcü Gazetesi davasında "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün ceza almıştı.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, geçmişte olduğu gibi bugün de din düşmanlığı ve yalan haberle kendini avutuyor. Uğur Dündar, şuan çalıştığı Sözcü’nün yaptığı gibi namaz düşmanı olduğu bilinmekte. 2009 yılında cuma namazını kılmak için camiye giden öğrencilerin haberini yapıp Star Ana haberde yayınlayarak bu öğrencilerin sanki terör suçu işliyormuş gibi lanse etmekten geri durmadı.